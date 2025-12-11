Contra la reforma laboral, la CGT anunció una marcha para el 18 de diciembre

La CGT saldrá a la calle contra la reforma laboral de Javier Milei . El Consejo Directivo cegetista, que está deliberando en la sede de Azopardo 802, ya acordó que hará una movilización el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno.

Malestar sindical La CGT pide que el Gobierno la convoque a negociar la reforma laboral: "Va a contramano de lo que hace Estados Unidos"

En Casa Rosada El Consejo de Mayo presentó el informe final que enviará al Congreso, con las reformas laborales e impositivas como foco

El plan, que se está discutiendo, es concretar la movilización en cada una de las provincias y sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales para darle más fuerza a la protesta contra la reforma laboral.

La expectativa de la CGT es reunir unos 150 mil manifestantes en la Plaza de Mayo. Para concretarlo, este viernes por la mañana ya comenzará a trabajar una comisión organizativa de la protesta.

Al llegar a la sede cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA) dijo: “Analizaremos un programa de acción. Vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”.

Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán la cuotas sindicales, que clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.

Este mediodía, al abrir el primer encuentro del nuevo Consejo Directivo, el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) propuso que la reforma laboral “sea atacada” desde 3 instancias: “medidas gremiales graduales; si se aprueba la ley, en la Justicia, y con acciones políticas junto con Unión por la Patria”.

El sindicalista destacó que “el proyecto entró por el Senado y lo quieren sacar antes de fin de año”, por lo que advirtió que “la pelea debe darse artículo por artículo”. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical -aseguró-. La reforma no va a generar empleo sino que lo que genera empleo es la inversión".

Enseguida, Sola propuso una movilización callejera el 18 de diciembre y Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, planteó que sea hacia la Plaza de Mayo, ya que inicialmente se pensó en hacerla ante el Congreso para presionar a los legisladores, pero se estima que el debate parlamentario de la reforma se postergará hasta enero.

“Creemos que el debate del proyecto pasará a febrero o marzo, pero la idea es salir con todo ahora”, enfatizó a Infobae el líder de un gremio industrial.

A partir de la propuesta, aprobada por toda la dirigencia, se abrió un intenso debate y una de las ideas planteadas fue aprobada inmediatamente: realizar el martes próximo, a las 18, un plenario virtual de las delegaciones regionales de la CGT para organizar la movilización en todas las provincias.

Sergio Romero (UDA), por su parte, advirtió a sus colegas que “se veía venir este conflicto con el Gobierno” y dijo que en marzo a los docentes “nos impusieron un salario de indigencia de 500 mil pesos”.

Una vez finalizada la reunión, Sola señaló que el Consejo de Mayo “no es vinculante” y reclamó que no se tomó en cuenta la posición de la central obrera ante las propuestas de los otros miembros del Consejo.

“Este gobierno no pone en prioridad el tratamiento de los derechos de los trabajadores, no pone en vigencia las leyes que ya han sido dictadas, sino que insiste en presentar un proyecto como un paso más, en un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores; esto se hace sin una mesa de diálogo con los dos sectores que más tienen que ver con esto, el sector que invierte y la fuerza de trabajo”, enfatizó.

Y sostuvo que el tratamiento de la iniciativa “pone una responsabilidad manifiesta en cada miembro del Poder Legislativo sobre este proyecto que pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo y de quienes van a recibir las consecuencias, negativas; la quieren hacer a libro cerrado”.

“Los diputados y senadores después tienen que debatir punto por punto, el tiempo que tarde y que esta CGT reclama estar en ese lugar de debate”, agregó, tras lo cual dijo: “Nos oponemos a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Vamos a tener un plan de acción. Vamos a llevar nuestro reclamo y nuestra postura a cada legislador, a cada senador, a cada gobernador, a cada diputado, les vamos a explicar por qué no puede salir esta ley, por qué hay tantos derechos que están vulnerados”, puntualizó.

El plan de la CGT contempla intensificar las reuniones con gobernadores y legisladores para tratar de que no apoyen la reforma laboral en el Congreso.

Hasta ahora, los sindicalistas ya se reunieron con tres gobernadores de Provincias Unidas (Nacho Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe) y, este miércoles, con el interbloque kirchnerista del Senado, que encabeza el formoseño José Mayans, en donde se analizó una estrategia para cerrarle el paso al proyecto oficial en el Congreso.

Al mismo tiempo, el equipo de abogados de la CGT comenzó el análisis en profundidad de la reforma laboral para preparar la estrategia jurídica dirigida a impugnar el proyecto ante la Justicia, tal como hicieron con el DNU 70 y que hasta hoy permitió frenar la aplicación de algunas normas del Gobierno.

Fuente: Infobae