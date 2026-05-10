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Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de los cierres

Desde 2019, tradicionales tiendas de calzado del microcentro sanjuanino bajaron sus persianas y dejaron atrás décadas de actividad comercial. Algunos locales fueron vendidos, otros cambiaron de rubro y hoy funcionan como bazares, supermercados o tiendas de nuevas marcas. El mapa del calzado en el centro se reconfiguró y los espacios que antes exhibían zapatos ahora muestran una fisonomía completamente distinta.

Por David Cortez Vega
La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.

La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.

Durante décadas, las zapaterías fueron parte del paisaje cotidiano del microcentro de San Juan. Vidrieras repletas de calzado, promociones de temporada y locales con movimiento constante formaban parte de la rutina de quienes transitaban la Peatonal y calles céntricas. Sin embargo, en los últimos años ese escenario comenzó a cambiar con una seguidilla de cierres que modificaron de manera visible el comercio del rubro.

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El adiós progresivo de Sáenz en el centro

Uno de los casos más emblemáticos es el de la histórica firma Sáenz. Su casa central en calle Tucumán entre Avenida Libertador y Laprida bajó definitivamente sus persianas en 2019, tras casi un siglo de actividad. Aquel cierre marcó un punto de quiebre para el comercio del rubro en el microcentro.

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La clásica sucursal de calle Tucumán, que funcionó hasta 2019.

La clásica sucursal de calle Tucumán, que funcionó hasta 2019.

Años después, la firma fue reduciendo su presencia. En 2024 cerró otro local de Tucumán entre Libertador y Laprida, y más recientemente su sucursal de la Peatonal comenzó una liquidación total de mercadería con un cartel de remate que anticipa el cierre definitivo del punto de venta.

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La tienda que cerró en 2024.

La tienda que cerró en 2024.

En cuanto a la reconversión de sus espacios, el histórico inmueble de Tucumán terminó ocupado por una reconocida empresa de venta de electrodomésticos, modificando por completo la identidad comercial del lugar. En el caso de la sede céntrica más reciente, la firma mantiene aún actividad en otro punto de la ciudad, en Laprida y General Acha.

Vallejo Calzados: de zapatería a bazar importado

Otro de los movimientos fuertes se dio con Vallejo Calzados, cuya salida de Avenida Libertador casi Tucumán generó un impacto visible en el corredor comercial. El edificio fue vendido a un grupo empresario de origen chino.

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Tras su desocupación, el local fue reconvertido durante el segundo semestre del año y hoy funciona como un bazar de origen asiático. El cambio se enmarca en un fenómeno más amplio de expansión de importadoras en el centro sanjuanino, que durante 2025 fueron modificando la estética tradicional de la zona.

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Casa 2000 “Women Store” y la llegada de una famosa marca

En la esquina de Rivadavia y Tucumán, en plena Peatonal, el cierre de Casa 2000 “Women Store” también dejó un local vacío que rápidamente entró en proceso de transformación. Luego de meses de remodelación, sin cartel de alquiler visible, el espacio definió su nuevo destino comercial.

Finalmente, el inmueble fue ocupado por la marca Crocs, dedicada a la venta de calzado, marcando una transición directa de una zapatería tradicional a una franquicia internacional con otro modelo de negocio.

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El antes y después de la esquina, en el corazón de la Peatonal.

El antes y después de la esquina, en el corazón de la Peatonal.

Jorge Sport Calzados y el cambio de rubro en la peatonal

El cierre de Jorge Sport Calzados, que funcionó durante más de dos décadas en la peatonal sobre calle Tucumán entre Laprida y Rivadavia, también formó parte de esta serie de cambios. Tras su salida, el local fue sometido a remodelaciones internas y de fachada.

Poco tiempo después, el espacio fue ocupado por la cadena Multimundo, que trasladó su actividad desde otro punto del centro. Más adelante, el movimiento comercial en cadena terminó derivando en la instalación de un supermercado de capitales locales, sumando otro giro completo en el uso del inmueble.

Por qué cerraron históricas tiendas de calzado, según referentes

Desde el sector comercial, los cierres de zapaterías históricas no se leen como hechos aislados, sino como parte de un proceso más amplio que afecta a todo el rubro. Para el presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, el fenómeno de la “persiana baja” responde a una combinación de factores estructurales que golpean directamente a los negocios céntricos.

En ese sentido, advirtió que los altos costos fijos son uno de los principales problemas actuales, principalmente por los alquileres. “En zonas de alto tránsito, los locales de unos 100 m² están llegando a valores de entre $3.500.000 y $4.000.000 mensuales”, declaró. A esto, indicó que la baja del consumo termina de configurar un escenario complejo para la actividad comercial.

Por otra parte, el presidente del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, Darío Minozzi, manifestó que el cierre de locales históricos se da en un contexto más amplio de dificultades para todo el sector. “El comercio no está resistiendo últimamente. No sé si específicamente tendrá algún caso particular Calzado Sáenz. Pero por su nombre, por su trayectoria, son los que más resuenan”, explicó.

El dirigente sostuvo que muchos cierres responden a una combinación de factores económicos que afectan la rentabilidad: “Hay otros que cierran, que no tienen tanto nombre o trayectoria, que van cerrando sus puertas porque no están soportando las cargas impositivas y la caída de las ventas”. Además, agregó que la falta de consumo es determinante en el escenario actual.

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