Tras 25 años, un local comercial se va de la Peatonal y anunciaron una liquidación

"Queríamos contarles una noticia muy triste y horrible para nosotros. Nos vemos obligados a irnos de la sucursal de calle Tucumán, en la Peatonal, después de 25 años de haber estado allí. Tanto nosotros, como nuestra familia y nuestro equipo de trabajo, vendedores, cajeros y personal, estamos muy decepcionados y con mucha bronca de tener que irnos", expresó uno de los propietarios en una publicación que despertó gran empatía entre sus seguidores.

Los encargados calificaron el desalojo como un golpe muy fuerte. "Es lamentable que te saquen así, sin posibilidad de charlar o llegar a un acuerdo. Da mucha bronca", añadieron, visiblemente afectados por la situación.

En este marco, anunciaron una liquidación al costo en todas las prendas de verano. Incluye sandalias, calzado urbano de hombre, zapatillas de dama, botines y otros productos.

