martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Una sede de la histórica firma Sáenz y otro local de la Peatonal bajaron sus persianas en los últimos días, en medio de un contexto de caída de ventas y aumento de los costos, según los referentes del sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.

En los últimos días, vecinos y transeúntes del microcentro de San Juan advirtieron el cierre de dos locales dedicados a la venta de calzados. Uno de ellos pertenece a la histórica firma Sáenz, ubicado en calle Tucumán, entre Avenida Libertador y calle Laprida, mientras que el otro se encuentra en la Peatonal, a metros de Rivadavia, junto a una reconocida tienda de comidas rápidas.

Lee además
un emblematico comercio de la peatonal de san juan cerro sus puertas, ¿que pasara con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
con la eliminacion de las retenciones, que va a pasar con los precios de los productos derivados en san juan
Análisis

Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan

Desde la Cámara de Comercio de San Juan explicaron a Tiempo de San Juan que la situación responde a una combinación de factores económicos que afectan directamente al sector. "Los precios para este verano vienen igual o menor que el año pasado y los gastos subieron entre un 50 y 60% respecto del año pasado. Entonces, aunque aumentemos ventas, la misma cantidad de pares no alcanza para cubrir los gastos y vamos a pérdidas, aunque no lo crean", señalaron.

El organismo también detalló que la competencia no se limita al comercio formal. Según indicaron, están compitiendo no solamente con el rubro en sí, además lo hacen con los productos importados legalmente desde Brasil y China y "lo que entra ilegal desde Bolivia y se vende en mesones o manteros, y quienes venden desde su casa por redes sociales". En este marco, afirmaron que no tienen los mismos costos que los comerciantes, como gastos en IVA, Ganancias, sueldos, alquileres y habilitaciones.

image
La sede de Sáenz, ubicada en Tucumán casi Libertador.

La sede de Sáenz, ubicada en Tucumán casi Libertador.

Carlos Iramain, de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, agregó que la caída en las ventas no es reciente. "La caída viene arrastrándose desde hace más de tres años. Los negocios han estado aguantando hasta que los números dejaron de ser rentables. Esto influye en que se produzcan cierres, porque las ventas actuales no permiten sostener los gastos".

El antecedente

Este fenómeno no es aislado. A fines de junio, Vallejo Calzados también anunció el cierre de su local en Avenida Libertador casi esquina Tucumán, luego de que el edificio fuera vendido a un grupo de empresarios de origen chino. La cadena continuará operando normalmente en sus otras sucursales del microcentro, pero la salida de ese histórico local fue un antecedente que alertó al sector.

Los cambios en otro negocio

Se trata de local de Casa 2000 “Women Store”, donde se ofrecían artículos deportivos para el público femenino. El espacio comercial funcionó en la emblemática esquina durante varios años, siendo parte del paisaje comercial del microcentro sanjuanino.

Desde hace varias semanas comenzó a notarse el movimiento atípico y desde algunos días trabajadores se encuentran realizando remodelaciones en el interior y mejorando la fachada, o al menos modificándola.

image

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, comentó a Tiempo de San Juan que, conforme a la información que manejan en el sector, el local continuará bajo la administración de la familia Mesquida, los dueños de la marca Casa 2000. Eso explica por qué no hubo cartel de alquiler o similar desde que se cerró el local.

Temas
Seguí leyendo

Un empresa relacionada con San Juan construirá un Parque Fotovoltaico en San Luis para abastecer 80.000 hogares

Las medidas de Milei dividen a los empresarios sanjuaninos

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada

El respaldo de Estados Unidos a Javier Milei se sintió en los mercados y el riesgo país bajó de los 1.000 puntos

El Banco Mundial acelera su apoyo a la Argentina con US$4.000 millones

El dólar sigue bajando en San Juan: el oficial perforó el piso de la banda y el blue se comercializa en $1.450

Una de las pizzerías más famosas de Recoleta apostó a la pizza con pistacho sanjuanino

Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba pipo parrillada video
Capital

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Imagen ilustrativa
Presunto fraude

La firma Data 2000 lleva a la Justicia a dos exempleados por una estafa millonaria

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan
Análisis

Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra
Mirá el motivo

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional
Declaraciones

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel
Control de acusación

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel