Ruta 40 Sur: ya retomaron un tercio de los obreros despedidos en San Juan

La reactivación de la obra en la Ruta 40 Sur, un proyecto estratégico que conecta San Juan con Mendoza , de a poco va concretándose. Este jueves, el secretario adjunto de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, confirmó que alrededor de 50 de los 150 obreros que habían sido despedidos ya fueron reincorporados a sus puestos.

Mejora el escenario UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

La noticia representa un alivio para el sector, aunque la recontratación total de la plantilla original tiene futuro incierto. "Hasta el momento ya se ha incorporado a 50 compañeros de los 150 que fueron despedidos. Así que estamos tratando de a poco. Van a ir tomando a medida que vaya requiriendo la obra. Espero que pronto podamos tener toda la gente que tuvimos", expresó Tovares en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

El avance de los trabajos y, por ende, la posibilidad de reincorporar a más personal, está directamente atado al cumplimiento financiero por parte del Gobierno Nacional. Tovares fue claro al respecto, transmitiendo la postura de la UTE (unión transitoria de empresas) a cargo del proyecto: "Nos dijeron también la gente de la UTE, que todo va a depender de los pagos que mande Nación. Si el Gobierno Nacional cumple con los pagos, no hay problema de incorporar lo más pronto que se pueda a los trabajadores". A pesar de este escenario, el dirigente gremial se mostró optimista con lo inicial: "gracias a Dios, por lo menos, ya hay 50".

Un conflicto ¿destrabado?

Los trabajos en un tramo de 27 kilómetros de la Ruta 40 Sur, para convertir en autopista el tramo entre Cochagual y Tres Esquinas (Sarmiento) se paralizaron completamente en julio. La decisión fue tomada por la UTE, conformada por las empresas Dumandzic y SEMISA, debido a un atraso de seis meses en los pagos de los certificados de obra por parte del Gobierno Nacional. Esta paralización dejó en vilo a 146 trabajadores, incluyendo obreros, personal jerárquico y de servicios.

Este proyecto ya estuvo paralizado por 4 años y en agosto de 2024 la gestión de Marcelo Orrego lo logró reactivar luego de intensas gestiones con el gobierno de Javier Milei. Si bien se financia con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que paga la Provincia de San Juan, la Nación Argentina es garante.

Tras semanas de incertidumbre, a finales de agosto se conoció la noticia de una inminente reactivación, gracias a las gestiones del gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, para destrabar la situación financiera ante la gestión de Milei.

A mediados de septiembre, la obra se reactivó parcialmente, lo que en ese momento permitió el anuncio de la reincorporación progresiva de la centena y media de obreros que habían quedado sin empleo.

Esta semana, el gobernador Orrego confirmó que Nación abonó solo una parte de la deuda, pero consideró que este desembolso parcial era un "paso clave" para habilitar la reanudación de los trabajos. Además, la semana pasada, durante la visita del ministro del Interior, Lisandro Catalán, el mandatario provincial le remarcó la importancia de esta obra, calificándola como "fundamental para la provincia".