domingo 30 de noviembre 2025

Oficial

ANSES informó el calendario de pagos de diciembre: cuándo y cuánto cobran todas las prestaciones

ANSES activó el calendario completo de pagos de diciembre 2025, que llega con aumentos, extras y acreditaciones anticipadas por las Fiestas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
la-anses-confirmo-el-aumento-de-23-para-las-jubilaciones-pensiones-y-auh-cuanto-cobran-en-diciembre-foto-anses-KEULQIW4TJHARHCTXXD6JE7TYU

Diciembre se perfila como uno de los meses más significativos del año para jubilados y pensionados, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que habrá un triple pago que impactará de lleno en los ingresos del sector. El combo incluye el aumento por movilidad, el medio aguinaldo del segundo semestre y un bono extraordinario de $70.000, destinado a los haberes mínimos y prestaciones equivalentes.

Este conjunto de refuerzos representa un alivio directo para millones de beneficiarios que verán uno de los ingresos más altos del año.

Aumento del 2,3%: cómo quedan las jubilaciones de ANSES en diciembre

ANSES confirmó que las prestaciones previsionales se incrementarán un 2,3% en diciembre, como resultado de la fórmula de movilidad que ajusta los haberes de manera mensual, según la inflación medida por el INDEC.

Este aumento impacta sobre:

  • Jubilaciones

  • Pensiones contributivas

  • PUAM

  • Pensiones No Contributivas (PNC)

Con este ajuste, todas las prestaciones parten de un monto base más alto antes de sumar los otros dos componentes del mes.

Aguinaldo: el segundo refuerzo del mes

El medio aguinaldo (SAC) representa la mitad del mejor haber percibido entre julio y diciembre. Para la mayoría de los jubilados, este valor se calcula sobre el haber de diciembre, ya que suele ser el más elevado dentro del semestre.

El SAC se deposita junto con la jubilación habitual, en la misma fecha y por la misma vía bancaria. En algunos bancos, el monto puede aparecer dividido en dos movimientos, aunque pertenece a la misma liquidación.

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo reciben

El tercer componente del mes es el más determinante para los ingresos más bajos: el bono de $70.000 que el Gobierno volverá a pagar en diciembre.

Este refuerzo está dirigido exclusivamente a:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • Titulares de la PUAM

  • Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

  • Titulares de PNC Madre de Siete Hijos

Los jubilados con haberes superiores al mínimo no reciben este bono, aunque sí acceden al aumento y al aguinaldo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025

A continuación, la composición completa de cada haber con los tres componentes del mes.

Jubilación mínima: monto total en diciembre

  • Haber mínimo: $340.879,59

  • Bono: $70.000

  • Medio aguinaldo: $170.439,79

  • Total a cobrar: $581.319,38

Este será uno de los pagos más altos del año para quienes perciben la mínima.

Jubilación máxima: cuánto se cobra

Los titulares de haberes máximos no reciben bono, pero sí aumento y aguinaldo:

  • Haber máximo: $2.293.796,92

  • Medio aguinaldo: $1.146.898,46

  • Total a cobrar: $3.440.695,38

PUAM: cuánto reciben en diciembre

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (equivale al 80% de la mínima) también accede al triple ingreso:

  • Haber PUAM: $272.703,67

  • Bono: $70.000

  • Aguinaldo: $136.351,83

  • Total a cobrar: $479.055,50

PNC por Invalidez o Vejez

Representan el 70% de la mínima:

  • Haber base: $238.615,71

  • Bono: $70.000

  • Aguinaldo: $119.307,85

  • Total a cobrar: $427.923,56

PNC Madre de Siete Hijos

Este grupo cobra el equivalente a la mínima:

  • Haber: $340.879,59

  • Bono: $70.000

  • Aguinaldo: $170.439,79

  • Total: $581.319,38

Cuándo cobro en diciembre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0
  • Miércoles 10 de diciembre: DNI terminados en 1
  • Jueves 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
  • Viernes 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
  • Lunes 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
  • Martes 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
  • Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
  • Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
  • Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
  • Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

Pensiones no contributivas: cuándo se cobran en diciembre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.
