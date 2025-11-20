ANSES anunció tres pagos extras de $52.000, $81.000 y $108.000: ¿Quiénes y cuándo los cobran?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que en diciembre 2025 habrá tres pagos extras para determinados beneficiarios, con montos de $52.000, $81.000 y $108.000. ¿Quiénes podrán acceder a estos beneficios?

Para agendar Jubilados de ANSES: cómo afecta el feriado al calendario de pagos

Además del refuerzo, ANSES confirmó que estos grupos de beneficiarios recibirán un aumento estimado del 2,3%, según la fórmula de movilidad vigente. Esa actualización se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un desfase de dos meses, por lo que la inflación de octubre ya influye en el ajuste que se acreditará junto con los beneficios de diciembre.

ANSES: ¿Quiénes reciben los extras de $52.000, $81.000 y $108.000 en diciembre?

ANSES dejó en claro que los montos de $52.000, $81.000 y $108.000 están destinados a beneficiarios muy específicos. No son universales: son para quienes ya cobran determinados programas sociales y cumplen ciertos requisitos.

Los refuerzos aplican para:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.

Beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Titulares de la Pensión Madre de 7 hijos.

Los valores exactos del bono dependen del número de menores a cargo, tal como sigue:

Con un hijo: $52.250

Con dos hijos: $81.936

Con tres o más hijos: $108.062

Además, para quienes son titulares de la AUH (con hijos de hasta 3 años) o tienen la AUE, se suma otro extra: el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Con el incremento previsto para diciembre, ese complemento será de aproximadamente $46.180.

El calendario de pagos de noviembre para la AUH y AUE sigue vigente: ¿Quiénes restan por cobrar?

Mientras ANSES prepara los pagos de diciembre, algunos de los beneficiarios de la AUH y la AUE continúan cobrando sus prestaciones con este esquema, ordenado según la terminación del DNI:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF)

Ya cobraron:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

Restan por cobrar:

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo (AUE)

Ya cobraron:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

Restan por cobrar:

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

FUENTE: Crónica