ANSES anunció tres pagos extras de $52.000, $81.000 y $108.000: ¿Quiénes y cuándo los cobran?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre 2025 habrá tres pagos extras para determinados beneficiarios, con montos de $52.000, $81.000 y $108.000. ¿Quiénes podrán acceder a estos beneficios?
Estos pagos de ANSES permitirán aliviar los gastos familiares de cara a las fiestas, aunque solo aplica para ciertos beneficiarios.
Además del refuerzo, ANSES confirmó que estos grupos de beneficiarios recibirán un aumento estimado del 2,3%, según la fórmula de movilidad vigente. Esa actualización se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un desfase de dos meses, por lo que la inflación de octubre ya influye en el ajuste que se acreditará junto con los beneficios de diciembre.
ANSES dejó en claro que los montos de $52.000, $81.000 y $108.000 están destinados a beneficiarios muy específicos. No son universales: son para quienes ya cobran determinados programas sociales y cumplen ciertos requisitos.
Los refuerzos aplican para:
Los valores exactos del bono dependen del número de menores a cargo, tal como sigue:
Además, para quienes son titulares de la AUH (con hijos de hasta 3 años) o tienen la AUE, se suma otro extra: el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Con el incremento previsto para diciembre, ese complemento será de aproximadamente $46.180.
Mientras ANSES prepara los pagos de diciembre, algunos de los beneficiarios de la AUH y la AUE continúan cobrando sus prestaciones con este esquema, ordenado según la terminación del DNI:
Ya cobraron:
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
Restan por cobrar:
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
FUENTE: Crónica