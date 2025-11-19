San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan

El jueves en la provincia de San Juan arrancará con una mañana que alternará algo de nubosidad y un clima templado que poco a poco se tornará exigente. A partir de media mañana, el sol dominará el cielo y las temperaturas comenzarán una escalada que llevarán el mercurio por encima de los 35 °C, alcanzando un pico cercano a los 37 °C en horas de la tarde. En ese período, además, se espera que el viento sur sople con intensidad aumentando la sensación térmica y aportando otro factor de incomodidad.

La autoridad meteorológica ya activó una advertencia amarilla para el sector desde la tarde hasta la noche, por vientos del sector sur con velocidades que rondarán los 30 a 50 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas cercanas a los 75 km/h. Eso implica que actividades al aire libre, especialmente en sitios abiertos o expuestos, podrían verse afectadas y se recomienda asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles sueltos o estructuras livianas, y estar atento a actualizaciones oficiales.

Hacia la tarde, el sol pleno y el viento intenso combinarán para generar una jornada difícil de soportar para quienes deban permanecer mucho tiempo afuera. Se sugiere hidratarse correctamente, evitar esfuerzos físicos innecesarios entre las 13 y las 17 horas, y optar por ambientes frescos o ventilados. Al caer la noche, aunque las temperaturas comenzarán a descender lentamente, el viento persistirá, por lo que no será una noche de alivio inmediato.

En definitiva, este jueves en San Juan se perfila como un día exigente en lo climático: mucho calor, viento activo y sensaciones térmicas mayores al valor oficial. La recomendación es clara: programar salidas teniendo en cuenta estas condiciones, priorizar la sombra, el descanso y la hidratación.