Jueves con calor en San Juan: el otoño se hace sentir, pero el verano no se va

San Juan tendrá este jueves una jornada marcada por el buen tiempo y temperaturas agradables, en una clara transición entre el final del verano y el inicio del otoño.
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La jornada del 26 de marzo tendrá una temperatura mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 31°, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias.
San Juan tendrá este jueves una jornada marcada por el buen tiempo y temperaturas agradables, en una clara transición entre el final del verano y el inicio del otoño.
Según el pronóstico, se espera una temperatura mínima de 18 grados en las primeras horas del día, mientras que hacia la tarde el termómetro ascenderá hasta los 31 grados, configurando un escenario ideal para actividades al aire libre.
El cielo se presentará mayormente despejado durante toda la jornada, con presencia de algunas nubes aisladas pero sin probabilidades de precipitaciones. En cuanto al viento, será leve y de direcciones variables, lo que contribuirá a mantener condiciones estables.
De esta manera, la provincia atravesará un jueves con características típicas de esta época del año, donde las mañanas comienzan a ser más frescas pero las tardes aún conservan el calor.