miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Fue el propio Fiscal General quien confirmó al ex secretario relator como uno de los supervisores en el aspecto penal del Ministerio Público. Además, nombró a Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta para esa área, tras la renuncia de los cuatro hombres de confianza de Eduardo Quattropani.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Este miércoles juró el nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, y, en ese marco, el flamante jefe de los fiscales anticipó los nombres de sus personas de confianza, que lo acompañarán en la conducción y supervisión del Ministerio Público. Uno de los nombres que causó sorpresa fue el de Héctor Fabián Meló, el asesor jurídico que fue despedido por la Corte en 2024.

Lee además
confirmado: los hombres de confianza de quattropani renunciaron a la fiscalia general
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Guillermo Baigorrí juró como Fiscal General de San Juan.
Acto oficial

Guillermo Baigorrí juró como Fiscal General de San Juan

Su salida del importante lugar que ocupaba estuvo marcada por la polémica, pues según trascendió mantuvo una discusión con uno de los miembros del máximo órgano, Daniel Olivares Yapur. Si bien se supo que las fricciones con el cortista iniciaron en diciembre de 2023, fue recién en febrero del año siguiente que pegó el portazo.

Aunque no se conocieron los motivos de su renuncia, fuentes cercanas manifestaron que el enfrentamiento se habría originado por cuestiones de trabajo. Tanto revuelo generó su intempestiva marcha que, para algunos penalistas sanjuaninos, el hecho representó "una pena".

La tarea de Meló era considerada clave porque prestaba servicios como relator de la Corte, es decir, era el encargado de escribir las sentencias penales, dada su experiencia y amplio conocimiento en materia penal. Sin embargo, no partió lejos de la cúpula, ya que continuó cumpliendo funciones en la Cámara Penal y su cargo fue ocupado por el ex juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro.

Ahora, Baigorrí lo regresa a las altas esferas de la justicia sanjuanina, destacándolo como experto en la materia y designándolo como su mano derecha, al igual que Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta para desempeñarse en el ámbito penal.

Por otra parte, el Fiscal General confirmó que Julieta Mercado y Sandra Gutiérrez lo acompañarán en el asesoramiento de lo que respecta al resto de los fueros. A las mismas las señaló como colaboradoras de su trabajo en la Cámara Laboral, por lo que las comisionó para esta nueva etapa.

Fuentes ligadas a la Justicia comentaron que Mercado había corrido con la misma suerte de Meló, pues habría mantenido un cortocircuito con otro cortista, en este caso, Guillermo De Sanctis. Los detalles de la tensión no se conocieron, aunque las fuentes manifestaron que fue la motivación de su partida de la Corte hacia otro sector del Poder Judicial.

Aunque no está clara cuál será la tarea de las cinco nuevas figuras, Baigorrí aseguró que el único cambio que propició en su llegada al Ministerio Público fue la expulsión de los supervisores de las unidades fiscales. Frente a ello, Rolando Lozano, Fernando Rahmé, Federico Ozollo y Andrés Noguera presentaron su renuncia, lo que trascendió el martes.

Temas
Seguí leyendo

El gobernador Orrego estará presente en la asunción de Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia

El furioso estado de WhatsApp de un funcionario uñaquista después de la elección del Fiscal: "Roma no paga traidores"

Silencio sugestivo: qué pasará con los dos secretarios relatores de "Jimmy" Quattropani

Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina

Un cuadro, una escultura y la "biblia jurídica", las reliquias que Baigorrí mudará a la Fiscalía General y los cambios que pretende aplicar

Para Fabián Martín, Baigorrí "reúne las condiciones necesarias" como Fiscal General y valoró el consenso: "Fue apoyado por todos los sectores"

Confirmado: cuándo asumirá Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

Entre negociaciones y mucha rosca, así fue la cocina de la elección de Guillermo Baigorrí como Fiscal General

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Guillermo Baigorrí juró como Fiscal General de San Juan.
Acto oficial

Guillermo Baigorrí juró como Fiscal General de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

Pérez de Solay aseguró que Pachón avanza “con las condiciones dadas” y afirmó que el glaciar presente en la zona “no tiene funciones hídricas”, según estudios de la UNSJ.
Entrevista exclusiva

Habló el CEO de Glencore y se refirió al glaciar que hay en Pachón: qué dijo

Por Elizabeth Pérez
El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025
¡No va más!

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

El gobernador Marcelo Orrego entregó escrituras y viviendas.
Acto

Orrego entregó escrituras y viviendas con las que se beneficiaron más de 400 familias sanjuaninas

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión