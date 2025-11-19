El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Este miércoles juró el nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia , Guillermo Baigorrí, y, en ese marco, el flamante jefe de los fiscales anticipó los nombres de sus personas de confianza, que lo acompañarán en la conducción y supervisión del Ministerio Público. Uno de los nombres que causó sorpresa fue el de Héctor Fabián Meló , el asesor jurídico que fue despedido por la Corte en 2024.

Su salida del importante lugar que ocupaba estuvo marcada por la polémica, pues según trascendió mantuvo una discusión con uno de los miembros del máximo órgano, Daniel Olivares Yapur . Si bien se supo que las fricciones con el cortista iniciaron en diciembre de 2023, fue recién en febrero del año siguiente que pegó el portazo.

Aunque no se conocieron los motivos de su renuncia, fuentes cercanas manifestaron que el enfrentamiento se habría originado por cuestiones de trabajo. Tanto revuelo generó su intempestiva marcha que, para algunos penalistas sanjuaninos, el hecho representó "una pena".

La tarea de Meló era considerada clave porque prestaba servicios como relator de la Corte, es decir, era el encargado de escribir las sentencias penales, dada su experiencia y amplio conocimiento en materia penal. Sin embargo, no partió lejos de la cúpula, ya que continuó cumpliendo funciones en la Cámara Penal y su cargo fue ocupado por el ex juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro.

Ahora, Baigorrí lo regresa a las altas esferas de la justicia sanjuanina, destacándolo como experto en la materia y designándolo como su mano derecha, al igual que Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta para desempeñarse en el ámbito penal.

Por otra parte, el Fiscal General confirmó que Julieta Mercado y Sandra Gutiérrez lo acompañarán en el asesoramiento de lo que respecta al resto de los fueros. A las mismas las señaló como colaboradoras de su trabajo en la Cámara Laboral, por lo que las comisionó para esta nueva etapa.

Fuentes ligadas a la Justicia comentaron que Mercado había corrido con la misma suerte de Meló, pues habría mantenido un cortocircuito con otro cortista, en este caso, Guillermo De Sanctis. Los detalles de la tensión no se conocieron, aunque las fuentes manifestaron que fue la motivación de su partida de la Corte hacia otro sector del Poder Judicial.

Aunque no está clara cuál será la tarea de las cinco nuevas figuras, Baigorrí aseguró que el único cambio que propició en su llegada al Ministerio Público fue la expulsión de los supervisores de las unidades fiscales. Frente a ello, Rolando Lozano, Fernando Rahmé, Federico Ozollo y Andrés Noguera presentaron su renuncia, lo que trascendió el martes.