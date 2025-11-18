Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Tras la llegada de Guillermo Baigorrí a la Fiscalía General , luego de haber sido designado por la Cámara de Diputados en una sesión histórica, se especulaba con la salida de los hombres de confianza de Eduardo Quattropani , lo que se pudo confirmar este martes en horas de la siesta. Fuentes calificadas indicaron que Rolando Lozano , Fernando Rahmé y Federico Ozollo presentaron la renuncia y encontraron refugio en la Corte de Justicia, como ya lo había anticipado Tiempo de San Juan. Lo mismo sucedió con Andrés Noguera , quien se había incorporado a la cúpula del Ministerio Público en enero de este año.

Según trascendió en las últimas horas, tanto Rahmé como Lozano, ambos secretarios relatores de la Fiscalía General que habían sido convocados por 'Jimmy', ya habían sido informados sobre la decisión de que no continuarían en sus lugares, al igual de Pablo Yacante . Es por eso que se anticiparon a ello y, directamente, dimitieron para ser reasignados bajo el ala de la Corte.

No estuvieron solos en la decisión, ya que Noguera y Ozollo hicieron lo propio, por lo que los cuatro puestos claves dentro de la cabeza del Ministerio Público quedaron vacíos a la espera de que Baigorrí defina quiénes serán su mano derecha en la conducción y supervisión de las unidades fiscales. En ese sentido, los reemplazantes que suenan son Ignacio Achem, Claudia Salica, José Tomás Plaza y Claudia Yanina Galante.

7 Andrés Noguera. Su renuncia se conoció minutos después de las de los otros supervisores

Las fuentes señalaron que los funcionarios que pusieron en marcha el Sistema Acusatorio en pleno se despidieron de su personal y cerraron su etapa al frente de la supervisión de las unidades fiscales. Lozano tenía bajo su mando a la UFI CAVIG y a la UFI de Delitos contra la Propiedad. Por su parte, Rahmé supervisaba la UFI Delitos Informáticos y Estafas y ANIVI.

Por otro lado, Ozollo era el supervisor de la Unidad de Abordaje Territorial y la Unidad de Soluciones Alternativas, mientras que Noguera cumplía la función como supervisor de Flagrancia, UFI Genérica y el Sistema Mixto.

En cuanto a los sucesores que podrían asumir en los cargos de la Secretaría del Ministerio Público, hay otros tanto nombres dando vuelta, aunque parecerían estar guardados bajo siete llaves. También se especula con que el personal que viene acompañando a Baigorrí en su labor como camarista laboral podría sumarse a las filas.

Este miércoles 19 de noviembre, en la Sala Académica del Poder Judicial, está previsto que el flamante Fiscal General jure ante la Corte. Asistirán las máximas autoridades judiciales y también se informó que estará presente el gobernador Marcelo Orrego. Los anuncios oficiales y los nombres que finalmente se quedarán con los apetecibles lugares dentro de Fiscalía serán anunciados próximamente, una vez que Baigorrí haya jurado.