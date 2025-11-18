Detuvieron a una pareja y secuestraron un revólver por una de las amenazas de bomba al hospital

En dos operativos simultáneos, los policías de la brigada de la UFI Genérica detuvieron a un hombre y a una mujer en relación a la amenaza de bomba en el Hospital Guillermo Rawson del pasado 27 de octubre. Durante los allanamientos secuestraron efectos vinculados a la causa y un arma de fuego no registrada.

Video "En la Católica hemos puesto una bomba": el audio de la amenaza que terminó con risas

Un importante despliegue policial se realizó aquel lunes 27 de octubre en la tarde en el Hospital Rawson, luego de que personal de limpieza alertara sobre un mensaje telefónico que advertía la presencia de un artefacto explosivo dentro del edificio. Según fuentes policiales, el fiscal Ignacio Achem ordenó verificar la situación y revisar el contenido de la comunicación recibida. Si bien no se activó el protocolo de evacuación, el hospital quedó bajo control preventivo hasta descartar cualquier riesgo. La alarma recordó un episodio similar ocurrido meses antes, cuando una falsa amenaza obligó a evacuar el centro de salud.

image El revolver calibre 22 secuestrado.

Desde ese día, la UFI Genérica comenzó a investigar el origen de la llamada y el número utilizado, lo que permitió avanzar en una pesquisa que derivó este martes en dos allanamientos simultáneos. Según informaron fuentes judiciales, durante la mañana el personal de la División UFI Genérica llevó adelante tareas investigativas que culminaron con el operativo principal en un domicilio del barrio Del Rocío, en Albardón. Allí detuvieron a una mujer de apellido Cortez y secuestraron dispositivos electrónicos que serían clave para esclarecer el hecho.

La pesquisa continuó en otro punto del Gran San Juan. A partir de los indicios obtenidos en Albardón, los policías se trasladaron a una vivienda ubicada sobre calle Alvear, en el departamento Rawson. En ese domicilio detuvieron a un hombre de apellido Romero, quien sería la persona que habría efectuado la llamada intimidatoria. En el lugar secuestraron dos teléfonos celulares y un arma de fuego tipo revólver calibre 32, que no estaría registrada.

image Los dispositivos electrónicos secuestrados por la Policía.

Romero fue trasladado a la comisaría 6ª y los elementos secuestrados fueron enviados al depósito judicial de la UFI Genérica para su correspondiente análisis. En tanto, la mujer quedó alojada en la comisaría 18ª. Ambos quedaron a disposición del fiscal de turno, mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar el grado de participación de cada uno en el episodio que puso en alerta al principal hospital de la provincia.