Movimiento policial por una supuesta amenaza de bomba en el Hospital Rawson

Un importante movimiento policial se registró este lunes por la tarde en el Hospital Rawson luego de que trascendiera una supuesta amenaza de bomba. Fuentes vinculadas al nosocomio confirmaron que el aviso habría sido realizado por personal de limpieza del establecimiento, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Ante el alerta, el fiscal Ignacio Achem dispuso el envío de efectivos policiales al lugar para verificar la veracidad del llamado y analizar el contenido del mensaje recibido. Tras la evaluación inicial, las autoridades determinaron que no era necesario activar el protocolo de evacuación, aunque el edificio permaneció bajo control preventivo mientras se realizaban las tareas de verificación.

Antecedentes recientes

El episodio recordó el hecho ocurrido el 3 de junio pasado, cuando el mismo hospital fue evacuado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa. En aquella oportunidad, la responsable fue identificada como Rosario Cortez, bioquímica y empleada del centro de salud. La mujer recibió una probation, que incluye el pago de 4 millones de pesos y la realización de tareas comunitarias.

Un problema en crecimiento

Durante el último año, las amenazas de bomba se multiplicaron en San Juan, provocando alarma, interrupciones en servicios esenciales y un gran despliegue de recursos públicos. Si bien todos los casos resultaron falsos, cada uno obligó a activar protocolos de seguridad con un alto costo económico y social.

Ante esta situación, el Gobierno provincial ratificó su intención de aplicar sanciones económicas severas, además de las sanciones penales correspondientes, a quienes sean responsables de realizar este tipo de llamadas falsas que perturban la tranquilidad pública y afectan el funcionamiento de instituciones clave.