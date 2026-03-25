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Jugando con un encendedor

Un nene de 4 años provocó un incendio en un depósito de ropa en Pocito

Ocurrió en Villa Aberastain cuando el menor jugaba con un encendedor. No hubo heridos, pero las pérdidas materiales fueron importantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio 1

Un incendio generó momentos de tensión este miércoles por la tarde en Pocito, luego de que un nene de 4 años provocara un foco ígneo dentro de una vivienda en Villa Aberastain.

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El hecho ocurrió alrededor de las 18 en un domicilio ubicado sobre calle Uriburu, donde, según las primeras informaciones, el menor se encontraba jugando con un encendedor y prendió fuego un colchón en un depósito en el que se almacenaba ropa y otros artículos.

incendio 2

En la vivienda había una niñera al cuidado de dos chicos, de 2 y 4 años, quienes lograron salir a tiempo y no sufrieron heridas, por lo que no fue necesaria la asistencia médica.

De acuerdo al testimonio de inquilinos del lugar, el ambiente donde se inició el incendio ya había registrado un episodio similar anteriormente. Por esa razón, el sector no contaba con puerta ni instalación eléctrica.

Tras el alerta, intervinieron Bomberos Voluntarios de Pocito junto a Bomberos de la Policía de Rawson, quienes lograron controlar rápidamente las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros sectores de la vivienda.

Si bien no hubo víctimas, el incendio dejó importantes daños materiales en el depósito afectado.

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