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De terror

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

La víctima es un hombre de 70 años del Barrio Industrial. La Policía trabaja en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 70 años está falleció luego de caerse de una mora en Caucete. Según las primeras informaciones policiales, la víctima es del Barrio Industrial y fue identificado como César Domingo Quevedo.

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La familia de Quevedo habló con Tiempo de San Juan y explicó que el vecino estaba podando cuando cayó accidentalmente del árbol y el golpe fue tan violento que no resistió.

Criminalística y personal de la Seccional 37º trabajando en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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