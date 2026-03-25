Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

Un hombre de 70 años está falleció luego de caerse de una mora en Caucete. Según las primeras informaciones policiales, la víctima es del Barrio Industrial y fue identificado como César Domingo Quevedo.

La familia de Quevedo habló con Tiempo de San Juan y explicó que el vecino estaba podando cuando cayó accidentalmente del árbol y el golpe fue tan violento que no resistió.

Criminalística y personal de la Seccional 37º trabajando en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente. WhatsApp Image 2026-03-25 at 20.37.17 (1)

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