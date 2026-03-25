Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

Un hombre de 70 años está falleció luego de caerse de una mora en Caucete. Según las primeras informaciones policiales, la víctima es del Barrio Industrial y fue identificado como César Domingo Quevedo.
miércoles 25 de marzo 2026
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La víctima es un hombre de 70 años del Barrio Industrial. La Policía trabaja en el lugar.
Un hombre de 70 años está falleció luego de caerse de una mora en Caucete. Según las primeras informaciones policiales, la víctima es del Barrio Industrial y fue identificado como César Domingo Quevedo.
La familia de Quevedo habló con Tiempo de San Juan y explicó que el vecino estaba podando cuando cayó accidentalmente del árbol y el golpe fue tan violento que no resistió.
Criminalística y personal de la Seccional 37º trabajando en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.