En tres días robaron 2.700 kilos de pasas en fincas de 25 de Mayo y Caucete

En menos de tres días, delincuentes concretaron dos robos en fincas del este sanjuanino y se alzaron con casi 3.000 kilos de pasas. Los golpes ocurrieron en los departamentos de 25 de Mayo y Caucete, donde los autores aprovecharon la escasa seguridad en los predios rurales para llevarse parte de la producción.

El primero de los hechos fue denunciado el sábado último por el encargado de una finca de 25 de Mayo, de apellido Olivares , quien advirtió el faltante de alrededor de 1.500 kilos en un campo ubicado en calle 9, entre calles 20 y 21, indicaron fuentes del caso. El fruto deshidratado estaba al aire libre sobre unas parrillas, explicaron. En el lugar no hay cierre perimetral y se detectaron huellas que evidenciarían el ingreso de los ladrones, afirmaron.

El segundo caso salió a la luz este martes 24 de marzo en Caucete, donde el propietario de una finca, de apellido Agulles, denunció el robo de unos 1.200 kilos de pasas que estaban listas para su procesamiento, contaron fuentes policiales de la zona.

El hecho ocurrió en un predio agrícola ubicado en la intersección de las calles Juan José Bustos y Divisoria, y los delincuentes actuaron sin ejercer violencia, en un lugar que tampoco contaba con cierre perimetral. El perjuicio económico fue estimado en cerca de 8 millones de pesos, afirmaron las fuentes.

Ambos episodios son investigados por la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención de los policías de las comisarías 32da, de Las Casuarinas, y la 9na de Caucete. Los pesquisas trabajan sobre las pistas recolectadas en los lugares para tratar de identificar a los responsables de estos robos que golpean de lleno a los productores de la zona.