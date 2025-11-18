martes 18 de noviembre 2025

Video

"En la Católica hemos puesto una bomba": el audio de la amenaza que terminó con risas

El incidente fue registrado durante el mediodía de este martes. Por este motivo, evacuaron las instalaciones del predio ubicado en Avenida Ignacio de la Roza, Rivadavia. Fuentes oficiales informaron que el autor fue un menor de edad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Según confirmaron fuentes oficiales, el aviso ingresó al 911 cerca del mediodía. Del otro lado de la línea, una voz infantil lanzó la frase que activó el protocolo de emergencia: “En la Católica hemos puesto una bomba”. En su relato, que terminó con risas, habría participado más de un menor, lo que hace suponer que actuaron en grupo.

Tras la amenaza, autoridades de la UCC dispusieron la evacuación inmediata de todos los edificios: Primaria, Secundaria, institutos terciarios y dependencias administrativas. En cuestión de minutos, los inmuebles quedaron vacíos mientras Bomberos y personal policial desplegaban el protocolo de emergencia. Durante más de una hora, los equipos especializados inspeccionaron aulas, oficinas y espacios comunes para descartar cualquier riesgo.

Las primeras actuaciones determinaron que el autor del llamado sería un estudiante del Nivel Secundario del colegio que funciona dentro del campus. Por tratarse de un menor, la causa quedó a disposición del Juzgado de Menores.

Un antecedente reciente

El episodio ocurre apenas dos semanas después de un caso similar. El 3 de noviembre, una amenaza telefónica obligó a evacuar la Escuela Manuel Alvar López, en Chimbas, y la investigación terminó señalando a un adolescente de 14 años como autor del llamado.

