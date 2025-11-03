Un adolescente de 14 años fue el responsable de la amenaza de bomba a una escuela de Chimbas: usó el celular de su mamá

Este lunes por la mañana, una amenaza de bomba por teléfono a la escuela Manuel Alvar López desató una investigación policial que terminó en una vivienda de la Villa Centenario, en Chimbas.

La sorpresa de la Policía fue al descubrir que el autor de la llamada anónima era un menor de 14 años que le había robado el teléfono a su propia madre para poder comunicarse.Al descubrir que se trataba de un adolescente, la Policía le dio intervención a la Justicia de Menores que tendrá ahora a cargo el futuro del joven.

Sin embargo, esa jornada, terminó siendo caótica para la escuela chimbera porque Bomberos de la Policía de San Juan tuvo que hacer una exhaustiva búsqueda en el lugar para comprobar que se trataba de una broma telefónica y que, en realidad, no había ningún artefacto explosivo en la institución.

