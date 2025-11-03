Recuperaron el auto de un reconocido chef que había sido robado en Santa Lucía

Un auto que había sido robado en el barrio Campodónico, en Santa Lucía, durante la noche del domingo, fue recuperado por la Policía.

Se trata de un Volkswagen Gol de color gris, perteneciente al chef Mauricio Ballato, reconocido en la provincia por sus famosos asados. El vehículo fue sustraído de la calle José Verdi, donde estaba estacionado, luego de que los delincuentes metieran un palo por la ventana de la casa de Ballato y lograran hacerse con la llave del vehículo. Además de llevarse el rodado, los ladrones sustrajeron una computadora marca Lenovo y un televisor de 32 pulgadas.

Luego de la denuncia, que fue radicada este lunes a primera hora de la mañana, el VW fue recuperado y ya estaría en condiciones de ser regresado a su propietario. El hecho es investigado por personal de la Comisaría 5ta, pero aún no hay detenidos por el robo.

Temas robo en Santa Lucía