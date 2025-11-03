lunes 3 de noviembre 2025

Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

Se trata del terrible hecho que se registró a última hora de la tarde de este domingo, en Rawson. El chico de 13 años falleció camino al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.

Tras la terrible tragedia ocurrida en un camping de Rawson este domingo, en la que un niño de 13 años falleció tras ser golpeado por un arco de fútbol que cayó sobre su cabeza, trascendieron nuevos detalles sobre el hecho. Según se supo, la situación se dio en medio de un cumpleaños y el chico se colgó del caño y se columpió para celebrar un gol. Su padre vio todo y fue el primero en auxiliarlo.

La tarde de juegos y celebración familiar terminó en tragedia este domingo en el Camping del Círculo de Oficiales, ubicado sobre calle Doctor Ortega, casi Meglioli, en el departamento Rawson. Según fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió cerca de las 19:45, cuando el menor, identificado como Martín Páez, se encontraba participando del cumpleaños de su primo hermano en el predio. Mientras disputaba un partido con otros chicos, Martín festejó un gol y, en un gesto de alegría, se trepó al travesaño del arco.

El peso del menor y el movimiento del arco provocaron que la estructura metálica se desestabilizara y cayera sobre su rostro, causándole lesiones graves. Testigos indicaron que su propio padre, que estaba presente en el lugar, presenció el momento del accidente y fue quien realizó los primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia del 107.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, pero lamentablemente llegó sin vida. Según el parte médico, en el trayecto habría comenzado a convulsionar y, pese a las maniobras de reanimación practicadas, no logró ser estabilizado.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, Brigada de Investigaciones y funcionarios de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI). Se realizaron tareas de inspección ocular, relevamiento fotográfico y planimétrico, entrevistas a testigos y recolección de registros vinculados al alquiler del salón donde se celebraba el cumpleaños.

Asimismo, se procedió al secuestro del arco de fútbol para la realización de pericias, así como de prendas con manchas pardo rojizas y del cuerpo de la víctima para su correspondiente autopsia.

El caso quedó a cargo del Fiscal Dr. Francisco Nicolía y el Ayudante Fiscal Dr. Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio, quienes ordenaron diversas medidas para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

