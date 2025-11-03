lunes 3 de noviembre 2025

vecino

El sujeto que le disparó a un vecino en el cuello en Rivadavia, condenado y cumplirá la pena en la cárcel

Se trata de Jorge Ramiro Yáñez, que está preso desde que se realizó la audiencia en su contra. Cabe destacar que tenía ya contaba con una sentencia y se le unificó con esta nueva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
B° Sierras de Marquesado

En esta zona ocurrió el asesinato de un vecino a otro.
En Buenos Aires

Pelea mortal: asesinó a su vecino al cortarle el cuello con el filo de una botella

Yáñez durante este tiempo estuvo cumpliendo la prisión preventiva y este lunes 3 de noviembre se hizo cargo del hecho que le endilgó el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante Gemma Cabrera de UFI Delitos Especiales N°2, y aceptó una pena en un juicio abreviado.

Finalmente, el juez de Garantías Gabriel Meglioli lo condenó por el delito de lesiones graves y le dictó una pena de 1 año y 4 meses de prisión efectiva, se le unificó con una anterior de 1 año y quedó una única, de 2 años y 4 meses. La misma la cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.

image

El brutal ataque en el B° Sierras de Marquesado en Rivadavia

El ataque ocurrió alrededor de las 23:30 del 14 de junio, en el barrio Sierras de Marquesado. La víctima, Arnaldo André Vargas -34-, fue sorprendida por dos sujetos que le dispararon desde la distancia.

Según su testimonio, uno de los agresores -identificado como Yáñez- se le acercó a menos de seis metros y efectuó al menos dos disparos más. Uno de los proyectiles impactó en su cuello, otro en la pierna. Uno de ellos rozó una arteria, provocando una grave hemorragia que pudo ser contenida gracias a la rápida intervención médica. Vargas fue internado en el Hospital Marcial Quiroga y dado de alta días después.

Cabe destacar que en esta causa todavía está siendo investigado Mariano Alejandro Salinas Ocampo, también de 22 años.

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
