Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima

La Escuela de Fruticultura y Enología de San Juan se encuentra de luto tras la trágica muerte de Martín Páez , un alumno de la institución, quien perdió la vida el fin de semana cuando un arco de fútbol cayó sobre él en el camping del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan , ubicado en Rawson.

En un comunicado difundido este lunes, la escuela informó que quedan suspendidas todas las actividades escolares y que la Muestra Anual de Educación Física y Artística programada para mañana queda cancelada hasta nuevo aviso. Asimismo, expresaron sus condolencias a la familia y seres queridos del niño y comunicaron que el sepelio se realizará a las 18 horas en el Cementerio de la Capital.

El accidente generó interrogantes sobre la responsabilidad del hecho. Fuentes policiales aclararon que el Círculo de Oficiales es una entidad civil independiente, con estatuto propio y personalidad jurídica, y que no mantiene vínculo directo con la Policía de San Juan, aunque muchos de sus socios sean oficiales en actividad o retirados.

La Fiscalía a cargo del doctor Francisco Nicolía inició la investigación para determinar responsabilidades. Según indicaron desde la Justicia, el arco implicado era "movible", y se evaluará si se cumplieron los reglamentos de seguridad vigentes, que establecen que los arcos deben estar asegurados para evitar accidentes.

Este trágico hecho revive casos similares ocurridos en la provincia y a nivel nacional. En Calingasta, un niño de 4 años falleció tras el vuelco de un arco metálico en un predio privado, y el dueño fue condenado por homicidio culposo. Recientemente, un niño de 8 años murió en Quilmes luego de que un compañero provocara la caída de un arco en un club deportivo.