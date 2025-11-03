Salud: renuevan por completo tres áreas estratégicas del Hospital Marcial Quiroga

En el Hospital Marcial Quiroga avanza un plan de modernización que incluye la renovación integral de tres sectores estratégicos: el Servicio de Hemodiálisis, el área de cocina y los sectores Sur-Este y Nor-Oeste del edificio. Las obras, impulsadas por el Ministerio de Infraestructura, buscan mejorar la capacidad de atención, actualizar la infraestructura hospitalaria y optimizar las condiciones de trabajo del personal sanitario.

El antiguo sector de Emergencias Médicas está siendo transformado en un moderno Servicio de Hemodiálisis que ampliará su capacidad de tres a ocho puestos y sumará una sala de diálisis peritoneal. La remodelación incluye salas de tratamiento, shock room, área de reproceso, consultorios y espacios para el personal médico, diseñados para agilizar los recorridos y la atención de los pacientes.

Uno de los avances más destacados es la instalación de una planta de ósmosis inversa de última generación, la primera de su tipo en San Juan, que garantizará el suministro constante de agua purificada de grado médico, esencial para los tratamientos.

Las obras también contemplan una renovación edilicia total: refuerzo de muros, incorporación de luz natural, nuevas cañerías cloacales con cámaras de control sanitario, y una red eléctrica IT (aislada de tierra y propia de servicios críticos), que asegura la continuidad de los tratamientos.

En paralelo, se implementa un sistema de climatización con filtros de alta eficiencia, especialmente diseñado para la sala de hemodiálisis. En las próximas etapas se completarán los cielorrasos, pisos sanitarios, carpinterías y equipamiento especializado.

Refuncionalización del área de cocina

Otro frente de obra se desarrolla en el área de cocina y comedor del hospital, donde se lleva adelante una renovación total para mejorar las condiciones sanitarias y la eficiencia en la manipulación de alimentos.

Las tareas incluyen la demolición de sectores deteriorados, reconstrucción de muros, instalación de nuevas redes sanitarias y eléctricas, y la incorporación de carpinterías y luminarias modernas. El nuevo diseño reorganiza el espacio con áreas específicas para la preparación y fraccionamiento de comidas, un sector exclusivo para alimentos libres de gluten y oficinas de nutrición destinadas al control dietético y la planificación de menús hospitalarios.

Modernización de los sectores Sur-Este y Nor-Oeste

En paralelo, se ejecuta la remodelación de los sectores Sur-Este y Nor-Oeste, que incluye consultorios, áreas comunes y servicios especializados. La intervención abarca la renovación de las instalaciones eléctricas, termomecánicas y de gases medicinales, además de la colocación de revestimientos cerámicos, mobiliario y carpinterías.

Una de las mejoras más relevantes será la construcción de habitaciones de aislamiento en los servicios de Clínica Mujeres y Pediatría: dos para pacientes inmunodeprimidos y dos para infectocontagiosos en el primer caso, y una de cada tipo en el segundo. Las carpinterías herméticas de aluminio y la restauración de las de madera se realizan siguiendo criterios de preservación patrimonial.