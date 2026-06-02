Salud aconsejó a los sanjuaninos cuidarse de las enfermedades de invierno: ¿recomiendan el barbijo?

El Ministerio de Salud ofreció recomendaciones para cuidarse de las enfermedades durante el invierno y se refirió al uso del barbijo.

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud de San Juan difundió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades durante el invierno. La vacunación, la higiene de manos y el cuidado de las personas más vulnerables aparecen entre las principales medidas sugeridas. Además se refirieron al uso del barbijo.

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Según indicaron las autoridades, uno de los pilares de la prevención es mantener completo y actualizado el Calendario Nacional de Vacunación. Desde la cartera sanitaria destacaron que las dosis pueden aplicarse en el Vacunatorio Central, en los vacunatorios móviles, hospitales y centros de salud distribuidos en toda la provincia.

Las autoridades remarcaron que "las vacunas constituyen una de las herramientas más eficaces para evitar enfermedades y reducir complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables".

Además, insistieron en la necesidad de sostener hábitos de higiene que ayudan a disminuir la transmisión de virus. Entre ellos, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Otra recomendación está dirigida a quienes presentan síntomas respiratorios y deben convivir o cuidar a bebés, personas mayores o pacientes con defensas bajas. En esos casos, se aconseja el uso de barbijo para minimizar el riesgo de contagio.

Por último, el Ministerio recordó que ante la aparición de síntomas es fundamental evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuados.

Según indicaron, "la adopción de estas medidas sencillas permite reducir riesgos, prevenir enfermedades y proteger la salud de toda la comunidad durante los meses más fríos del año".