martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prevención

Salud aconsejó a los sanjuaninos cuidarse de las enfermedades de invierno: ¿recomiendan el barbijo?

Vacunación e higiene son algunas de las medidas recomendadas por las autoridades. Conocé todos los detalles a tener en cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Ministerio de Salud ofreció recomendaciones para cuidarse de las enfermedades durante el invierno y se refirió al uso del barbijo.

El Ministerio de Salud ofreció recomendaciones para cuidarse de las enfermedades durante el invierno y se refirió al uso del barbijo.

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud de San Juan difundió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades durante el invierno. La vacunación, la higiene de manos y el cuidado de las personas más vulnerables aparecen entre las principales medidas sugeridas. Además se refirieron al uso del barbijo.

Lee además
nos piden que usemos la ciclovia, pero la usan para el picnic: el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos
Video

"Nos piden que usemos la ciclovía, pero la usan para el picnic": el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos
en san juan, los extranjeros nacionalizados ya pueden obtener su dni de ciudadano argentino
Comunicado

En San Juan, los extranjeros nacionalizados ya pueden obtener su DNI de ciudadano argentino

Según indicaron las autoridades, uno de los pilares de la prevención es mantener completo y actualizado el Calendario Nacional de Vacunación. Desde la cartera sanitaria destacaron que las dosis pueden aplicarse en el Vacunatorio Central, en los vacunatorios móviles, hospitales y centros de salud distribuidos en toda la provincia.

Las autoridades remarcaron que "las vacunas constituyen una de las herramientas más eficaces para evitar enfermedades y reducir complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables".

Además, insistieron en la necesidad de sostener hábitos de higiene que ayudan a disminuir la transmisión de virus. Entre ellos, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Otra recomendación está dirigida a quienes presentan síntomas respiratorios y deben convivir o cuidar a bebés, personas mayores o pacientes con defensas bajas. En esos casos, se aconseja el uso de barbijo para minimizar el riesgo de contagio.

Por último, el Ministerio recordó que ante la aparición de síntomas es fundamental evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuados.

Según indicaron, "la adopción de estas medidas sencillas permite reducir riesgos, prevenir enfermedades y proteger la salud de toda la comunidad durante los meses más fríos del año".

Temas
Seguí leyendo

En fotos: conocé el "Parque Aventura Cauquenes", el nuevo proyecto de ecoturismo en San Juan

Dos perros siguen esperando al hombre que murió en la casa abandonada de Capital

Expo, cocina y el sabor del membrillo para disfrutar en un evento en la Capital sanjuanina

La campaña solidaria de Santi Maratea llega a San Juan: entregarán 245 cuellitos en una escuela

"Rivadavia + Cerca": los vecinos podrán pagar sus tasas en clubes, centros de jubilados y uniones vecinales

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia

Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la "patriada" a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil

Invitó a su amiga a desayunar y la llevó a un insólito lugar de Rivadavia: el video

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los perros que esperan al hombre en situación de calle que murió el pasado miércoles en la casa abandonada de Capital.
Tristeza

Dos perros siguen esperando al hombre que murió en la casa abandonada de Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Te Puede Interesar

La audiencia pública definirá uno de los debates más sensibles para el futuro minero de San Juan: el acceso y la ampliación de la línea de 500 kV y la infraestructura eléctrica que demandarán los grandes proyectos de cobre.
Audiencia pública

Quiénes son los trece expositores que debatirán la línea de 500 kV para Vicuña en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Cayó una banda narco familiar que operaba junto a una escuela
Operativo

Cayó una banda narco familiar que operaba junto a una escuela

Nos piden que usemos la ciclovía, pero la usan para el picnic: el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos
Video

"Nos piden que usemos la ciclovía, pero la usan para el picnic": el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos

Piden hasta 22 años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en Chimbas
Judiciales

Piden hasta 22 años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en Chimbas

Luego de invertir más de $20.000.000.000 en Calingasta, Elsztain respondió: ¿tendrá otro proyecto en San Juan?
La gran incógnita

Luego de invertir más de $20.000.000.000 en Calingasta, Elsztain respondió: ¿tendrá otro proyecto en San Juan?