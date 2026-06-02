Expo, cocina y el sabor del membrillo para disfrutar en un evento en la Capital sanjuanina

Este viernes se vivirá una nueva edición del Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan.

El próximo viernes 5 de junio, de 17 a 20:30, se vivirá en el Centro Cultural Conte Grand el IX Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan. El evento contará con exposiciones, cocina y música en vivo y un acto de premiación.

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El objetivo del concurso es darle visibilidad al producto típicamente sanjuanino, resaltar sus atributos y premiar al mejor dulce de membrillo rubio elaborado durante la campaña 2026. Para ello, el certamen premia la calidad de los dulces sanjuaninos en cuatro categorías: empresas, instituciones educativas (nivel primario y capacitación laboral), instituciones educativas (escuelas técnicas y agrotécnicas) y casero familiar.

La jornada comenzará con la exposición de stands de escuelas técnicas, agrotécnicas, primarias y de capacitación laboral, junto a empresas y productores de la categoría casero-familiar. También estarán presentes en ese espacio feriantes de la Feria Agroproductiva de San Juan.

A las 18 horas, alumnos de la carrera de Ciencias de la Alimentación, de la Universidad Católica de Cuyo, realizarán una intervención con cocina en vivo. Se tratará de una demostración del proceso de elaboración del dulce de membrillo tradicional, jalea y mermelada. Participarán también alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Sommellerie y la Tecnicatura Universitaria en Gestión Gastronómica, con la participación de Mariana Correa.

A las 18:40 horas se realizará una degustación y cata a cargo de Adriana Turcato, jefa del Panel de Cata de Dulce de Membrillo Rubio del CRESA, perteneciente a la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo.

El acto de premiación del IX Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan se llevará a cabo a las 19:15 horas y a las 20 horas está previsto el cierre del evento.

Además, durante la mañana del viernes 5 de junio, alumnos de la Escuela Agroproductiva Cornelio Saavedra (Iglesia) y de la Escuela Agroproductiva Huaco (Jáchal) participarán de una visita guiada a las fábricas de dulces y conservas Profecía y Olta.