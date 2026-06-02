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"Rivadavia + Cerca": los vecinos podrán pagar sus tasas en clubes, centros de jubilados y uniones vecinales

El intendente Sergio Miodowsky lanzó un novedoso programa que descentraliza el cobro de tasas y beneficia a las instituciones del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con el objetivo de descentralizar los servicios municipales, facilitar los trámites a los vecinos y fortalecer la economía de las entidades intermedias, la Municipalidad de Rivadavia puso en marcha el programa institucional "Rivadavia + Cerca".

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Esta iniciativa, anunciada por el intendente Sergio Miodowsky y respaldada formalmente por la Ordenanza N° 3681 (sancionada en julio de 2025), permitirá que uniones vecinales, clubes deportivos y centros de jubilados y administraciones de consorcio actúen como centros de cobro de la Tasa de Servicios sobre Inmuebles en sus propias instalaciones.

El programa está pensado especialmente para aquellos vecinos que, por razones de distancia, movilidad o tiempo, se les dificulta acercarse al edificio central del municipio. A partir de ahora, podrán cumplir con sus obligaciones tributarias en la institución más cercana a su hogar.

Beneficio mutuo y fortalecimiento institucional

"Rivadavia + Cerca" no solo descentraliza la atención, sino que funciona como un motor de recaudación para las instituciones que decidan adherirse. Las instituciones participantes recibirán un porcentaje en concepto de comisión en función de lo recaudado en sus sedes. Ese dinero será destinado de manera directa a los fondos de cada club, centro de jubilados o unión vecinal, permitiéndoles financiar proyectos propios, mejoras edilicias o actividades comunitarias.

Convocatoria abierta para instituciones

La Municipalidad de Rivadavia invita a todas las comisiones directivas de las instituciones del departamento que deseen sumarse a este programa a realizar el trámite de adhesión.

¿Dónde? Oficina de Rentas, en el edificio de la Municipalidad de Rivadavia.

¿En qué horario? De lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 hs.

WhatsApp 2645469993

Con "Rivadavia + Cerca", el municipio optimiza la recaudación, el vecino gana comodidad y las instituciones barriales obtienen recursos clave para seguir creciendo junto a la comunidad.

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