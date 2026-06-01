lunes 1 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Campaña solidaria

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia

Tras el fallecimiento de Estefanía Durán, de 29 años, familiares impulsan una colecta solidaria para asistir a sus hijos, que quedaron al cuidado de su abuela materna.

Por Redacción Tiempo de San Juan
maría estefanía durán

La conmoción por la muerte de una joven motociclista María Estefanía Durán, en Rivadavia, derivó en una campaña solidaria destinada a brindar apoyo a los cuatro hijos que dejó. Familiares y allegados comenzaron a movilizarse a través de las redes sociales con el objetivo de reunir ayuda para los niños, que atraviesan una difícil situación tras la pérdida de su madre.

Lee además
dolor por la motociclista que choco en la bebida y fallecio
Rivadavia

Dolor por la motociclista que chocó en La Bebida y falleció
identificaron a la motociclista que murio en la bebida tras chocar con un camion: tenia 29 anos
Accidente fatal

Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años

Los menores quedaron bajo el cuidado de su abuela materna, María Angélica González, quien además de afrontar el dolor por la muerte de su hija, asumió la responsabilidad de acompañar y sostener a los pequeños en esta nueva etapa. La familia reside en el barrio Cuyo, en Rivadavia.

Ante este escenario, amigos y parientes difundieron distintos pedidos de colaboración para reunir alimentos, ropa de abrigo y otros elementos de primera necesidad. También habilitaron una vía para quienes deseen realizar aportes económicos. Las donaciones pueden efectuarse al alias maria904, perteneciente a María Angélica González.

Mientras tanto, la mujer también reclama que se esclarezcan las circunstancias del hecho que terminó con la vida de su hija.

El trágico episodio ocurrió durante la mañana del sábado pasado sobre calle Pellegrini. Según los primeros datos de la investigación, Estefanía circulaba en una motocicleta Maverick de 110 centímetros cúbicos cuando, por motivos que aún son materia de análisis, colisionó contra la parte posterior de un camión. El fuerte impacto le provocó heridas fatales y falleció en el lugar.

Temas
Seguí leyendo

Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la "patriada" a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil

Invitó a su amiga a desayunar y la llevó a un insólito lugar de Rivadavia: el video

En imágenes, el antes y el después de un canal clave para el desarrollo productivo de Jáchal

Una postal de Ischigualasto brilló en una exposición internacional en Europa

El conmovedor minuto de silencio que pidió Fabiana Cantilo por Agostina Vega en su show en San Juan

El jachallero Roberto Ruiz, su cámara y la aventura de atrapar el tiempo

Los Bomberos Voluntarios de Chimbas estrenan ambulancia y lo celebraron con un llamativo video

La advertencia de Salud Pública para los sanjuaninos que viajan al Mundial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Canal del Norte, en Jáchal, quedó completamente reparado.
Obras

En imágenes, el antes y el después de un canal clave para el desarrollo productivo de Jáchal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

Llega El Niño y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico para este invierno
Clima en el país

Llega "El Niño" y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico para este invierno

Te Puede Interesar

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hualilán ya produce oro: Challenger confirmó su primera colada en San Juan
Histórico

Hualilán ya produce oro: Challenger confirmó su primera colada en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude en Rivadavia

Un hacker le hizo el cuento del amigo por WhatsApp y lo estafó en $4.000.000

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero
Legislativas

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero

Quiénes son los inquilinos que pagan el alquiler en dólares en San Juan y por qué eligen esta modalidad
Mercado

Quiénes son los inquilinos que pagan el alquiler en dólares en San Juan y por qué eligen esta modalidad