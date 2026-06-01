Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia

La conmoción por la muerte de una joven motociclista María Estefanía Durán , en Rivadavia, derivó en una campaña solidaria destinada a brindar apoyo a los cuatro hijos que dejó. Familiares y allegados comenzaron a movilizarse a través de las redes sociales con el objetivo de reunir ayuda para los niños, que atraviesan una difícil situación tras la pérdida de su madre.

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Los menores quedaron bajo el cuidado de su abuela materna, María Angélica González, quien además de afrontar el dolor por la muerte de su hija, asumió la responsabilidad de acompañar y sostener a los pequeños en esta nueva etapa. La familia reside en el barrio Cuyo, en Rivadavia.

Ante este escenario, amigos y parientes difundieron distintos pedidos de colaboración para reunir alimentos, ropa de abrigo y otros elementos de primera necesidad. También habilitaron una vía para quienes deseen realizar aportes económicos. Las donaciones pueden efectuarse al alias maria904, perteneciente a María Angélica González.

Mientras tanto, la mujer también reclama que se esclarezcan las circunstancias del hecho que terminó con la vida de su hija.

El trágico episodio ocurrió durante la mañana del sábado pasado sobre calle Pellegrini. Según los primeros datos de la investigación, Estefanía circulaba en una motocicleta Maverick de 110 centímetros cúbicos cuando, por motivos que aún son materia de análisis, colisionó contra la parte posterior de un camión. El fuerte impacto le provocó heridas fatales y falleció en el lugar.