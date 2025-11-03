Más verde: la importante tarea de reforestación que realizan en un parque sanjuanino

El Parque Belgrano , que poco a poco se transforma en uno de los principales espacios recreativos del área central de la Capital, está sumando nueva vida verde. En el lugar se lleva adelante la plantación de 100 árboles, una intervención que forma parte del Plan de Reforestación del Eje Cívico Cultural, orientado a fortalecer el arbolado urbano y mejorar el entorno ambiental.

Según informaron desde la Dirección de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Infraestructura, las especies seleccionadas responden a criterios paisajísticos y ambientales adaptados al suelo y al clima de la zona. El trabajo prioriza la reposición de ejemplares en sectores donde hubo pérdidas, con el objetivo de mantener la armonía del diseño original del parque y asegurar una adecuada distribución de sombra.

image

Entre las especies incorporadas se destacan el Jacarandá (Jacaranda mimosifolia), la Robinia pseudoacacia (conocida como acacia rosada) y la Tipuana tipu, árboles elegidos tanto por su valor estético como por su aporte a la calidad ambiental del área.

La reforestación se enmarca en un plan de mantenimiento permanente que busca garantizar la continuidad del arbolado urbano, reforzar la vegetación en zonas de encuentro y promover la sustentabilidad a largo plazo de los espacios verdes.

54891606287_edeb199309_o

Desde el área a cargo de las tareas recordaron la importancia de que los vecinos colaboren en el cuidado de los nuevos ejemplares, evitando dañarlos, no arrojando residuos y retirando los desechos generados durante su visita.

El avance de esta iniciativa reafirma el papel del Parque Belgrano como pulmón verde y punto de encuentro ciudadano, y destaca el valor de la participación comunitaria en la construcción de entornos más saludables y accesibles para todos.