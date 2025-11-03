lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Más verde: la importante tarea de reforestación que realizan en un parque sanjuanino

La Dirección de Espacios Verdes trabaja en la plantación de 100 nuevos árboles en el marco del plan de recuperación y fortalecimiento del arbolado urbano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reforestan distintas zonas del Parque Belgrano.

Reforestan distintas zonas del Parque Belgrano.

El Parque Belgrano, que poco a poco se transforma en uno de los principales espacios recreativos del área central de la Capital, está sumando nueva vida verde. En el lugar se lleva adelante la plantación de 100 árboles, una intervención que forma parte del Plan de Reforestación del Eje Cívico Cultural, orientado a fortalecer el arbolado urbano y mejorar el entorno ambiental.

Lee además
Detrás de una tela verde se están haciendo remodelaciones sobre calle Alberdi, para acompañar el funcionamiento del nuevo polo gastronómico.
Atracciones

La transformación alrededor del Parque Belgrano suma comodidades para los amantes de los panchitos y choris
en albardon, orrego alcanzo las 23.000 computadoras entregadas para alumnos y docentes sanjuaninos
Educación

En Albardón, Orrego alcanzó las 23.000 computadoras entregadas para alumnos y docentes sanjuaninos

Según informaron desde la Dirección de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Infraestructura, las especies seleccionadas responden a criterios paisajísticos y ambientales adaptados al suelo y al clima de la zona. El trabajo prioriza la reposición de ejemplares en sectores donde hubo pérdidas, con el objetivo de mantener la armonía del diseño original del parque y asegurar una adecuada distribución de sombra.

image

Entre las especies incorporadas se destacan el Jacarandá (Jacaranda mimosifolia), la Robinia pseudoacacia (conocida como acacia rosada) y la Tipuana tipu, árboles elegidos tanto por su valor estético como por su aporte a la calidad ambiental del área.

La reforestación se enmarca en un plan de mantenimiento permanente que busca garantizar la continuidad del arbolado urbano, reforzar la vegetación en zonas de encuentro y promover la sustentabilidad a largo plazo de los espacios verdes.

54891606287_edeb199309_o

Desde el área a cargo de las tareas recordaron la importancia de que los vecinos colaboren en el cuidado de los nuevos ejemplares, evitando dañarlos, no arrojando residuos y retirando los desechos generados durante su visita.

El avance de esta iniciativa reafirma el papel del Parque Belgrano como pulmón verde y punto de encuentro ciudadano, y destaca el valor de la participación comunitaria en la construcción de entornos más saludables y accesibles para todos.

Temas
Seguí leyendo

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Salud: renuevan por completo tres áreas estratégicas del Hospital Marcial Quiroga

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial

Avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

El Hospital Marcial Quiroga marca un hito en salud pública con una pionera cirugía de mandíbula

El EPRE llega a Tudcum y Angualasto para atender reclamos y asesorar a los vecinos

A 54 años de su nacimiento, el impactante video que muestra la evolución de Ischigualasto

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
noche de terror para un sanjuanino: en halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Te Puede Interesar

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas
Otra vez sopa

Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas

El mercado automotor de San Juan pasó del rojo al rebote: las ventas de 0 km crecieron 44% en lo que va de 2025, impulsadas por precios estables, financiamiento y bonificaciones.
Mercado automotor

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Tras el inicio de la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol, cómo es el movimiento en el Teatro del Bicentenario.
Expectativa

Avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial