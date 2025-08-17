La transformación alrededor del Parque Belgrano suma comodidades para los amantes de los panchitos y choris

Detrás de una tela verde se están haciendo remodelaciones sobre calle Alberdi, para acompañar el funcionamiento del nuevo polo gastronómico.

De a poco, el ya convocante Parque Belgrano y sus alrededores se van transformando en un nuevo espacio que además de verde, ofrezca oportunidad de encuentro para toda a familia y para emprendedores. Ya está en marcha nueva infraestructura que está vinculada con la reciente instalación de los carritos de comida rápida, como panchos y choris, que antes se ubicaban sobre calle San Luis. Ahora, el Ministerio de Infraestructura está en pleno desarrollo de un paseo con comodidades para los comensales, de manera de embellecer y, a la vez, atraer sanjuaninos y turistas a este nuevo polo gastronómico de San Juan.

La obra que se inició este mes se concentra sobre calle Alberdi, en una explanada que contenía un boulevard y una extensión de la calzada que ahora se convertirá en una zona con mesitas y bancos, iluminada, ornamentada y con opciones para poder degustar allí la comida que ofrecen los carritos de fast food, ahora todos alineados a la estética "dinosaurios", que tiene mucho que ver con ese parque.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.35.35

Es que a pocos metros está el Museo Paleontológico (MUPA), el edificio de cilindros con grandes tragaluces que forman impresionantes cúpulas y que TIEMPO DE SAN JUAN mostró en un recorrido exclusivo la semana pasada. Está terminado en lo edilicio, ahora resta que Turismo junto a la UNSJ instalen allí la muestra referida a los dinos.

Volviendo a la calle Alberdi, hoy esta zona de nueva obra aparece vallada y con un gran cartel que da cuenta de que se viene una remodelación integral de este rectángulo que incluye la nivelación de todo el espacio de estacionamiento cercano al Cementerio de Capital. El famoso boulevard será eliminado para darle lugar al paseo verde con lugar para sentarse y degustar un panchito en familia o con amigos.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.35.32

WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.35.32 (1)

Esta remodelación, según dijo a TIEMPO DE SAN JUAN la subsecretaria de Obras provincial, Andrea Fernández, los trabajos se extenderán por alrededor de un mes y medio, con lo que podrá disfrutarse a pleno este mismo verano.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.35.34 (1)

El plan de iluminación comprende al nuevo paseo y también la instalación de medidores para cada uno de los carros pancheros, de manera que puedan hacerse cargo de sus consumos de manera individual.

En otra etapa del plan se prevé instalar baños públicos que van ubicados en otro sector en las inmediaciones del polo gastronómico, de manera de completar las comodidades para los habitués de los carritos y público en general.

Cambios integrales

La idea con el Parque Belgrano es someterlo a un abordaje integral por parte del Ministerio de Infraestructura. Según se informó oficialmente, la iniciativa incluye una serie de intervenciones que reorganizan el espacio público, fortalece a los emprendedores locales y genera nuevos ámbitos de encuentro para la comunidad. Uno de los ejes centrales del plan es la construcción de un nuevo espacio de juegos infantiles temáticos, por supuesto que con dinosaurios, para el cual ya se llamó a licitación con lo que se espera su pronto inicio de construcción. Se ubicará en la zona de Alberdi y España, dentro del parquizado.

image

El objetivo es ampliar las opciones recreativas y ofrecer un nuevo lugar de encuentro para las familias, además de descongestionar los juegos del Parque de Mayo.

Por otro lado, la Dirección de Planificación y Proyectos trabaja para una más amplia mejora de la zona. Por ejemplo, el proyecto prevé que al Oeste del Parque Belgrano se instale un paseo para artesanos con 44 nuevos puestos, diseñados para la exposición y venta de productos elaborados por emprendedores locales. Se contemplan adecuaciones en infraestructura, circulación y condiciones de trabajo para quienes ya desarrollan su actividad en la zona.

Además, frente al Cementerio de la Capital, donde está el Monumento a los Caídos en Malvinas, se construirá una plaza lineal que pondrá en valor el sitio con equipamiento urbano, senderos y nuevos puestos para artesanos. La idea es vincular la memoria colectiva con la producción cultural local.

También, en la zona tradicionalmente destinada a la venta de flores, sobre calle Las Heras al Norte de Cortinez, se ejecutará una renovación integral que reorganizará la disposición de los puestos, mejorando la accesibilidad y redefiniendo el diseño paisajístico.

Qué pasará con el espacio para food trucks en el Museo de Paleontología

Sobre calle Las Heras, en conjunto con el MUPA, se construyó hace años una explanada con estructuras de metal que originalmente se pensó para food trucks pero no se usará para eso. La gestión orreguista considera inviable una propuesta gastronómica allí, considerando que ya se resolvió sobre calle Alberdi.

En cambio, se estudia adaptar el espacio para instalar un paseo de emprendedores o artesanos, según dijeron fuentes del Ministerio de Infraestructura. Para este fin habrá que readecuar y quizá darle otra forma a lo ya hecho, según dijo Fernández. La propuesta está en estudio y en ella participan el Ministerio de Infraestructura en coordinación con la Municipalidad de la Capital.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.35.31