El IPHEM difundió el cronograma de colectas de sangre para mayo en San Juan

El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) dio a conocer el calendario de colectas de sangre previstas para mayo, con operativos en distintos departamentos de la provincia y el objetivo de reforzar el stock del sistema de salud.

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Según informaron desde el organismo, durante el mes habrá jornadas en al menos siete departamentos, con un esquema itinerante que busca acercar la donación voluntaria a la comunidad. Las colectas comenzaron el 5 de mayo en Jáchal y continuarán en Capital, Caucete, Albardón, Pocito, Valle Fértil y Angaco, con fechas distribuidas a lo largo de todo el mes.

Entre los puntos confirmados, se destacan el Registro Civil en Capital el 12 de mayo, el Hospital César Aguilar en Caucete el 13, el Hospital Giordano en Albardón el 14 y el Hospital Cantoni en Pocito el 15. También habrá nuevas jornadas en Jáchal hacia fines de mes y un cierre en Angaco el 29 de mayo.

Desde el IPHEM remarcaron que estas campañas son clave para sostener la disponibilidad de sangre, necesaria de manera permanente para emergencias, cirugías y tratamientos médicos. Además, recordaron que cada donación puede salvar hasta tres vidas.

En ese marco, convocaron a la población a participar y recordaron los requisitos básicos para donar: tener entre 18 y 65 años, concurrir con DNI, haber desayunado liviano y respetar los tiempos de espera en caso de tatuajes, cirugías o vacunación reciente.