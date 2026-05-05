martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clave

El IPHEM difundió el cronograma de colectas de sangre para mayo en San Juan

Habrá operativos en distintos puntos de la provincia y convocan a la comunidad a acercarse como donante voluntario para sostener las reservas del sistema de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) dio a conocer el calendario de colectas de sangre previstas para mayo, con operativos en distintos departamentos de la provincia y el objetivo de reforzar el stock del sistema de salud.

Lee además
Imagen ilustrativa. 
Crisis

Docentes de educación especial privadas de San Juan en vilo: instituciones tienen problemas para pagar sueldos
Con el foco puesto en la miel, se viene una nueva edición de la Feria Agroproductiva en el Parque.
Paseo de las Palmeras

Más de 120 feriantes sanjuaninos se presentarán en la Feria Agroproductiva

Según informaron desde el organismo, durante el mes habrá jornadas en al menos siete departamentos, con un esquema itinerante que busca acercar la donación voluntaria a la comunidad. Las colectas comenzaron el 5 de mayo en Jáchal y continuarán en Capital, Caucete, Albardón, Pocito, Valle Fértil y Angaco, con fechas distribuidas a lo largo de todo el mes.

Entre los puntos confirmados, se destacan el Registro Civil en Capital el 12 de mayo, el Hospital César Aguilar en Caucete el 13, el Hospital Giordano en Albardón el 14 y el Hospital Cantoni en Pocito el 15. También habrá nuevas jornadas en Jáchal hacia fines de mes y un cierre en Angaco el 29 de mayo.

Desde el IPHEM remarcaron que estas campañas son clave para sostener la disponibilidad de sangre, necesaria de manera permanente para emergencias, cirugías y tratamientos médicos. Además, recordaron que cada donación puede salvar hasta tres vidas.

En ese marco, convocaron a la población a participar y recordaron los requisitos básicos para donar: tener entre 18 y 65 años, concurrir con DNI, haber desayunado liviano y respetar los tiempos de espera en caso de tatuajes, cirugías o vacunación reciente.

Seguí leyendo

Santiago Victoria dejó su cargo en comunicaciones de Veladero

Alumnos de Zonda comenzaron a armar su propio proyecto vitivinícola en la Escuela Agrotécnica

Impulsan a emprendedores de Sarmiento con formación en comercio exterior

Dolor en la UNSJ por la muerte de una estudiante

Imprudencia total: se cruzó de carril atravesando un boulevard en una calle muy transitada

Titino llegó al centenario y así lo celebró en su querido Caucete

Educación brindó información clave para docentes sanjuaninos sobre el nuevo carnet digital

Cambia el tiempo en San Juan: anuncian viento Zonda, lluvias y días fríos, todo en esta semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolor en la unsj por la muerte de una estudiante
Redes

Dolor en la UNSJ por la muerte de una estudiante

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Una semana con tiempo cambiante en San Juan. El detalle de las temperaturas, día por día.
Pronóstico

Cambia el tiempo en San Juan: anuncian viento Zonda, lluvias y días fríos, todo en esta semana

El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.
Tribunales

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización
Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización

Campeón, pero sancionado: la razón de la polémica multa millonaria que deberá pagar UPCN tras la final
Vóley

Campeón, pero sancionado: la razón de la polémica multa millonaria que deberá pagar UPCN tras la final

Te Puede Interesar

De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación
Visita

De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación

Por Natalia Caballero
Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

AMET renovó autoridades en San Juan tras 16 años y Quiroga da el salto a Nación
Elecciones

AMET renovó autoridades en San Juan tras 16 años y Quiroga da el salto a Nación

Imagen ilustrativa
Estafa

Un jubilado sanjuanino fue a cobrar y se encontró con una deuda de $5.000.000 que desconocía

Por sobrestock de producción, la fábrica de galletas de Albardón le dio a sus empleados una semana de vacaciones
Trabajo

Por sobrestock de producción, la fábrica de galletas de Albardón le dio a sus empleados una semana de vacaciones