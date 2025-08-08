Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Cuántas veces el que pasa por España casi 25 de Mayo se percata de ese edificio de forma rara llena de círculos, que hace años espera para cobrar vida como uno de los más hermosos de la provincia. Ahora, tras 12 años en obra, finalmente se puede decir que se terminó de hacer el Museo Paleontológico de San Juan . Se abre así una nueva etapa en la apuesta a mostrar fuerte la vida de los dinosaurios, ese componente tan especial de la identidad sanjuanina.

En un recorrido exclusivo de TIEMPO DE SAN JUAN por esta impecable y flamante infraestructura que completó la gestión orreguista y de la cual acaba de entregar llave la constructora local Panacan, se descubre todo un espacio que promete convertirse en emblema de la ciudad y atracción en familia para sanjuaninos y turistas.

image

No es cualquier obra la que se concluyó, es todo un triunfo. Es que, enclavada en el corazón del Parque Belgrano, se inició en 2013 y tuvo complicaciones por lo que estuvo abandonada desde 2015 por años, hasta que en 2018 se logró licitar la terminación de estos 5.300 m2 de construcción. Tras tantos problemas financieros y pandemia de por medio, ahora es todo un hito en la obra pública provincial haber terminado este edificio, con fondos provinciales. En el transcurso de este tiempo, dio trabajo en promedio a unos 60 obreros, según informaron desde Panacan.

El MUPA no abrirá ahora mismo las puertas al público, porque falta incorporarle adentro la muestra que lleve a los visitantes a descubrir cómo era San Juan y el mundo hace millones de años, cuando los dinos dominaban el planeta. Es decir, al cuerpo todavía le falta el alma. Esto podría estar a punto sobre fines de 2026, según dijo la subsecretaria de Obras provincial, Andrea Fernández.

Embed - Cúpulas, paredes circulares y recinto para un enorme dinosaurio: así quedó el Museo Paleontológico

Será una experiencia sin antecedentes en San Juan, con la dosis justa de atracciones para entretener e informar, con conocimientos científicos sobre paleontología y material real de hallazgos en terreno como esqueletos y fósiles de criaturas del pasado, todo atravesado por las nuevas tecnologías como herramienta para sorprender a grandes y chicos.

Para darle vida al Museo, ahora el Ministerio de Infraestructura hará el traspaso de este espacio al Ministerio de Turismo para que junto a los especialistas de la UNSJ coordinen el contenido del edificio. Siempre se habló de un dino gigante, esqueleto o hasta robotizado, que se espera colocar en el gran habitáculo que se dejó en la entrada del edificio formado por un enorme hueco de unos 15 metros de diámetro por 40 de alto que se eleva desde planta baja hasta el segundo nivel, con impresionantes vistas desde varios ángulos.

image

Entrando por el acceso principal de Avenida España ya se aprecia el cartel en letras metalizadas que bautizan al enorme lugar como Museo Palontológico, con un logo que recuerda a las huellas de un dinosaurio que dice MUPA, un apelativo que será con los años icónico para los sanjuaninos. Es el nombre por el cual se optó finalmente, luego de conocerse en otras épocas como "Museo de Ciencias Naturales", "Museo Titanes" o "Museo Dinosaurios".

image

Este museo se vislumbra como un referente cultural y científico de nivel internacional, destinado tanto al turismo como a la comunidad académica. El edificio no solo se integra al paisaje urbano, sino que lo enriquece, reforzando el rol de San Juan como polo de conocimiento paleontológico. El diseño busca la puesta en valor del patrimonio científico, priorizando la escenografía y la experiencia del visitante.

Las curiosidades del MUPA

El proyecto se sitúa en el Predio Ferial de la ciudad de San Juan, Argentina, adyacente al edificio de la Ex Estación Gral. Belgrano, consolidando el Eje Cívico-Cultural de la ciudad. Su cercanía a importantes avenidas (25 de mayo, España, Las Heras y Libertador Gral. San Martín) garantiza conectividad y accesibilidad.

image

Este museo se proyecta como un espacio clave para la difusión del conocimiento científico generado durante más de 50 años en el yacimiento de Ischigualasto, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2000. La obra en ejecución responde a una necesidad concreta de preservar y exhibir de manera didáctica y moderna los restos fósiles del periodo Triásico (hace 230 millones de años).

Con una superficie cubierta total es de 5.300 m2. El diseño responde a una arquitectura de sistema, donde se combinan cilindros conectados a una galería central. Esto permite una forma orgánica, adaptable a los requerimientos funcionales y escenográficos, dando lugar a una experiencia dinámica para el visitante.

image

El edificio cuenta con una "jerarquización volumétrica" determinada por un acceso principal enmarcado por volúmenes administrativos y científicos; un hall distribuidor de triple altura e iluminación cenital, claros recorridos y articulación de áreas temáticas.

También en su programación funcional cuenta con diversas áreas expositivas: 9 salas de exposición permanente (temáticas: seca y húmeda); Sala de exposición temporaria; Sala de dinosaurios de gran escala (subsuelo); Sala del dinosaurio robotizado (final del recorrido); Galería en planta baja y 1º piso como espacios expositivos alternativos.

image

Como Áreas de Servicio cuenta con un Taller de construcción y reparación de fósiles, sanitarios (incluidos accesibles para personas con discapacidad), sala de máquinas y un local de merchandising, entre otros.

Sin duda por fuera y por dentro las que se ganan todas las miradas son las grandes lucarnas, como se conoce en arquitectura a esos enormes ventanales con forma circular que dan terminaciones impresionantes a esta mole de cemento y detalles de piedra. La lucarna central es la que da vida al centro de la exposición, dejando pasar al sol sanjuanino para una iluminación protagónica que da la bienvenida apenas se cruza el portal de ingreso.

image

Las escaleras y los circuitos curvos dan una sensación de infinito al pasear por dentro de este nuevo lugar.

image

Un dato no menor es que hay una confitería con acceso independiente y servicios propios que da sobre calle Las Heras, que promete ser un importante centro de disfrute y relax para los visitantes al MUPA y clientes ocasionales. La estética es super interesante, con una gran bandeja flotante que sirve de segundo piso para disfrutar de un café o comida con amigos a la que se llega por una ondeante escalinata. Muy iluminado, el vidriado permite apreciar todo el verde del exterior, que es la Plaza Belgrano.

image

Además hay un auditorio que puede oficiar de sala de videoconferencias, con 50 butacas que se prevé para enriquecer la experiencia científica y de recreación.

image

Sobre los materiales, la estructura general es de hormigón armado (tabiques y losas), mampostería de ladrillón y piedra, con carpinterías de aluminio anodizado y chapa; pisos de poorcelanato brillante, madera flotante, alfombras y granito reconstituido;: con climatización de última generación. Además, se construyó bajo normas de zonificación sísmica y tiene salidas de emergencia estratégicamente ubicadas, entre otras características.

image