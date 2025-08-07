Francisco Raúl Nebro, dueño de las manos más veloces y testigo silencioso de la democracia sanjuanina

Los que van a una sesión de la Legislatura de San Juan pocas veces reparan en que, sentados frente a un miniescritorio en el centro del recinto, hay personas con manos veloces que anotan todo lo que pasa . En un cuaderno registran cada discurso en tiempo real, para lo que usan un lenguaje de signos que solo ellos conocen. Allí se destaca el sanjuanino Francisco Raúl Nebro , el taquígrafo más antiguo del cuerpo parlamentario, y también su actual director. Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Nebro ha sido un testigo privilegiado de la historia democrática de la provincia.

Su ingreso a la Legislatura fue en 1983, cuando tenía 22 años, coincidiendo con el retorno de la democracia al país tras el proceso militar. Fue entonces cuando se constituyó el cuerpo de taquígrafos, y Nebro, tras aprobar un concurso, se unió a sus filas. Al finalizar este 2025 habrá cumplido 42 años de servicio ininterrumpido en la institución.

"Para cumplir acabadamente sus tareas, el taquígrafo tiene que ser un excelente canal de comunicación de aquello que desea transmitir el orador, porque debe ser capaz de reflejar en la versión taquigráfica no solamente las palabras, sino también los tonos, los gestos, los silencios, las omisiones y toda otra forma de expresión no verbal, cosa que no hacen los grabadores ni los transcriptores tampoco. Tiene que cumplir determinadas condiciones básicas como oído perfecto para superar las deficiencias de acústica, buena visión, mano veloz y capacidad de discernir lo que es importante y lo que no en el discurso del orador", enumera Nebro sobre su particular tarea.

image Nebro en sus inicios, acompañado por el equipo de taquígrafos.

Lo que hace este sanjuanino y sus 12 compañeros que están bajo su dirección e integran el plantel de la Cámara de Diputados sanjuanina consiste en registrar en versión taquigráfica los debates que tienen lugar en el recinto de sesiones, donde se aprueban y sancionan las leyes. Aprender este "idioma" de signos al principio puede ser desafiante, pero con práctica y constancia se domina, cuenta Francisco.

Tan importante es lo que hace Francisco que las sesiones sin algunos legisladores pueden comenzar pero no sin que los taquígrafos estén ubicados en su espacio dentro del recinto.

A lo largo de su extensa carrera, a Nebro le tocó ser testigo de innumerables acontecimientos históricos y cambios en la Cámara de Diputados. Presenció por lo menos diez composiciones diferentes en cuarenta años, o sea que vio pasar a cientos de legisladores, muchos de ellos personalidades políticas de San Juan, algunos que luego llegaron a cargos encumbrados, o destacan como dirigentes sanjuaninos en distintas esferas. Desde su labor silenciosa les conoció en detalle su personalidad, su manera de hablar, sus cadencias, sus frases favoritas, su genio, su mal genio, y hasta sus errores.

image Francisco Nebro en plena labor en 1988, ante la presencia de Carlos Enrique Gómez Centurión y Wbaldino Acosta.

"Entre las cosas que más recuerdo están la 'Noche de los Senadores', con Avelín y Bravo cuando se hicieron elegir senadores, la destitución del gobernador Escobar, la de Avelín. Muchas cosas importantes que han hecho a la historia democrática de la provincia y que han quedado registradas en las versiones taquigráficas que pueden ser consultadas por cualquier persona", valora sobre su experiencia.

El avance de las nuevas tecnologías es todo un tema de discusión en diferentes profesiones, pero para Nebro no atentan contra su trabajo. "No les tenemos miedo porque es un trabajo muy específico, porque el trabajo del taquígrafo no se limita a reproducir lo que dijo un diputado, sino a trasladar al texto lo que quiso decir a veces, que no siempre es lo mismo, porque las transcripciones textuales suelen ser malas, en el calor del debate los diputados se confunden, no se usan las oraciones, no terminan ideas, dicen en negativo algo que deberían haber dicho en positivo, equivocan nombres, normas, fechas y ahí es donde intervienen los taquígrafos para darle sentido a todo esto", argumenta.

image

Mirando hacia el futuro, Nebro -licenciado egresado de la Escuela de Comercio y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ- reflexiona sobre su inminente jubilación, un hito que celebra alcanzar. Si bien aún no tiene planes definidos para el retiro, aspira a aprovechar el tiempo al máximo, especialmente con su familia: tiene cinco hijos y tres nietos, Gino, Maku y Naim, con quienes espera compartir gran parte de su tiempo.

La trayectoria de Francisco Raúl Nebro no es solo la historia de un profesional dedicado, sino la de un custodio de la memoria legislativa provincial. Su labor ha sido y es fundamental para documentar y preservar la evolución democrática de San Juan. Nada más y nada menos.

image Nebro junto al equipo de taquígrafos que lidera en la Cámara de Diputados de San Juan.

image

Dominando un lenguaje muy particular

La lógica de la taquigrafía se basa en una forma abreviada y codificada de escribir. Para esto se suelen emplear trazos breves, abreviaturas y caracteres especiales para representar letras, palabras e incluso frases. Existen distintos sistemas taquigráficos, incluso dentro de un mismo idioma o de un mismo país y en un mismo órgano legislativo hay taquígrafos usando sistemas distintos.