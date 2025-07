Una mujer, un kiosco y un jardín en plena Ciudad de San Juan: la historia de Eugenia Mercado

WhatsApp Image 2025-07-24 at 20.36.05 (2)

Eugenia obtuvo la concesión del negocio, cuando trabajaba aún para el intendente Daniel Coll, en el área de prensa. Ella siempre había querido tener un negocio porque viene de familia de comerciantes y cuando averiguó si ese pequeño kiosco estaba desocupado le dijeron que sí y logró instalarse para trabajar ahí. Desde entonces, no hubo día en que no se levantara temprano para abrir la persiana, acomodar los productos y, sobre todo, regar. Las plantas se convirtieron en su marca registrada, en una extensión de su personalidad. “El kiosco me lo adjudicaron cuando trabajaba en la Municipalidad, en la gestión de Daniel Coll”, cuenta. “No sabía que estaba este puesto en esta esquina, pero hice las gestiones y pude acceder. Primero me ayudaban mi madre, mi hijo, mis sobrinos. Era un kiosco de familia. Pero hoy estoy sola todo el día, de 9.30 a 20.30. A esa hora entro a la escuela, porque estoy estudiando Jardinería y Plantas de Interior en la Escuela Balbín, de noche”, agrega.”, cuenta con una sonrisa tímida pero orgullosa.