La fiscalía arremetió con todo contra las declaraciones públicas de Fernando Burlando en el caso Garder

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tal como lo había anticipado este diario, Fernando Burlando aterrizó en San Juan y lo hizo para generar un sismo en la causa Garder. Es que el abogado de los famosos impugnó la sentencia contra los dueños de la prestadora de la Obra Social Provincia condenada por estafa y, en una conferencia de prensa, disparó fuerte contra la fiscalía y los efectivos del Servicio Penitenciario. Fiel a su estilo extravagante y polémico, el letrado más conocido del país no sólo cuestionó el fallo de 3 años de prisión efectiva para Marilina De la Fuente y Eduardo Guzmán, puesto que aseguró que no se configuró el delito y la causa no debió tener curso, sino que además denunció públicamente que la empresaria fue víctima de vejaciones durante su estadía en el Penal de Chimbas. Todos los jueves sumate a #cuartointermedio junto a @luzochoa27 @rwaltervilca y @pablogabriel.mendoza desde las 21 hs por el canal de YouTube de Tiempo Streaming. #burlando #sanjuan #streaming #cuartointermedio #tiempodesanjuan"

