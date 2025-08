Fernando Burlando llegó a San Juan, impugnó la condena por Garder y disparó contra todos

Fiel a su estilo extravagante y polémico, el letrado más conocido del país no sólo cuestionó el fallo de 3 años de prisión efectiva para Marilina De la Fuente y Eduardo Guzmán, puesto que aseguró que no se configuró el delito y la causa no debió tener curso, sino que además denunció públicamente que la empresaria fue víctima de vejaciones durante su estadía en el Penal de Chimbas.