Fernando Burlando vuelve a San Juan y otra vez representará a los condenados en el caso Garder

En este caso, el abogado defensor Benjamín Balmaceda, presentará formalmente el recurso de impugnación en contra de la resolución en contra de Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán, los cuales fueron condenados a 3 años de prisión efectiva. Con el fin de buscar la absolución para sus defendidos.

image

Cuando los acusados empezaron a ser investigados en el caso Garder, Fernando Burlando vino a la provincia e improvisó una conferencia de prensa y además de las fotos con los curiosos, dijo: "Hay que interpretar cómo se trabaja en una empresa de estas características, cómo se desenvuelve la administración y la prolijidad que tiene, por la que va a poder aclarar todas estas circunstancias". Además, indicó: "Acá es importante saber si hubo algún tipo de intención de defraudar, de robar o estafar a alguien. No. Entonces, si no se generó perjuicio y se produjo un error, me parece que el tema tiene un corto recorrido".

En esa ocasión estuvo acompañado del primer abogado que defendió a Marilina de La Fuente, se trata de Gabriel Silva. Cabe destacar que la imputada tuvo a muchos abogados y el último fue Balmaceda.

image Fernando Burlando sacándose fotos en su visita en San Juan en septiembre de 2023.

Como en todos los procesos, este recurso se presenta. La justicia lo toma y ahí se designa por sorteo al juez de impugnación que se hará cargo de estudiar el documento. Ahí se realiza una audiencia y al tiempo el magistrado da a conocer su resolución.

A pesar de que De La Fuente y Guzmán fueron condenados a prisión efectiva, el abogado Balmaceda pudo dejarlos en libertad cuando se lo solicitó al juez de Impugnación. Fue Benedicto Correa quién decidió cesar la prisión preventiva hasta que la condena quede firme. Estos dos condenados estuvieron un poco más de dos semanas en el Servicio Penitenciario Provincial y ahora están libres con medidas de coerción.