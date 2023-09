Fotos, saludos y cartas con pedidos: la revolución Burlando arrasó en Tribunales

Este viernes, el mediático abogado Fernando Burlando se hizo presente en la zona de Tribunales y su arribo provocó una verdadera revolución, no sólo por la cantidad de medios de comunicación que fueron a buscar su palabra, sino también por la gente que se acercó a él para tomarse una foto, saludarlo afectuosamente e, incluso, para entregarle una carta con algún pedido.

En primera instancia, uno de los penalistas más conocidos del país dialogó con la prensa y se refirió a la causa que tiene a su patrocinante en la mira, es decir Garder Salud, la prestadora de servicios a la Obra Social Provincia sospechada de defraudación al Estado.

Luego, entabló charla con algunos de los colegas y más tarde lo hizo con los abogados sanjuaninos que se encontraban en el lugar y no se perdieron la oportunidad de cruzar palabra con él. Algunos de los profesionales hasta le pidieron fotos y lo felicitaron por su labor en los distintos casos de resonancia en los que participó, dejándole en claro que se trata de un referente para aquellos que ejercen la profesión.

Tras mantener contacto con colegas y periodistas, llegó el momento de los ajenos que le pidieron una foto. Fueron jóvenes, como el chico que está imputado por el supuesto abuso en el Colegio Luján, al igual que mujeres y hombres que se enteraron de la noticia y no dejaron pasar el momento de 'cholulear'.

A parte de la platea femenina se le escuchó admirar la apariencia del abogado que se tomó el tiempo para quedar bien con todos. Y además, hubo quien le extendió una carta con un pedido. Burlando la recibió y la guardó en uno de sus bolsillos.

Por el tumulto que se generó en el café, la agenda que tenía prevista Burlando se retrasó. Es que tenía pensado radicar la denuncia contra la OSP en la fiscalía de turno y luego reunirse con las autoridades de la entidad estatal. Antes, debía matricularse en el Foro de Abogados para tomar contacto con la causa.

¿Qué dijo Burlando?

"Hay que interpretar cómo se trabaja en una empresa de estas características, cómo se desenvuelve la administración y la prolijidad que tiene, por la que va a poder aclarar todas estas circunstancias", sostuvo el abogado. Además, indicó: "Acá es importante saber si hubo algún tipo de intención de defraudar, de robar o estafar a alguien. No. Entonces, si no se generó perjuicio y se produjo un error, me parece que el tema tiene un corto recorrido".