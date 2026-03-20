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Personajes sanjuaninos

Carlos Guerrero, el gran promotor de 25 de Mayo, que fue viral en pandemia y ahora divierte desde las redes

Tiene 35 años, es profesor de Artes Plásticas y guitarrista fanático del rock. Desde la Dirección de Turismo y Cultura veinticinqueña, fusiona su formación académica con una impronta influencer que crece día a día. "Soy artista todo el tiempo", confesó

Por Jorge Balmaceda Bucci
Carlos Guerrero es un enamorado de su tierra y también una persona muy activa en redes, con posteos llenos de buena onda y humor.

Carlos Guerrero es un enamorado de su tierra y también una persona muy activa en redes, con posteos llenos de buena onda y humor.

En el departamento de 25 de Mayo, hay un nombre que funciona como una suerte de "GPS cultural y afectivo": Carlos Guerrero. A sus 35 años, este profesor de Artes Plásticas ha logrado convertir su trabajo en un acto de constante creatividad. Desde hace siete años forma parte del equipo de Cultura y Turismo del municipio, aunque su historia con la comuna ya suma una década de experiencia.

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Carlos no es el típico funcionario de escritorio. Su formación en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ (donde se recibió de Profesor de Plástica tras un curioso paso previo por la carrera de Matemáticas) le dio las herramientas técnicas, pero su esencia es puramente callejera, musical y digital.

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Muchos lo recuerdan como una "fija" en los grandes conciertos de rock en San Juan. Con su guitarra a cuestas y una remera de Jamaica, Carlos solía llegar horas antes a los recitales para vivir la previa con la gente.

"En el ambiente del rock me conocen todos. Siempre he sido guitarrista y cantor, más del estilo rock and roll, aunque toco el bajo, la armónica y la melódica", relató con orgullo. Esa red de contactos que tejió entre zapadas y recitales con bandas amigas como 33 de Mano, Viejo Transistor o Huaykil, es hoy el motor que utiliza para impulsar a los artistas locales desde su rol municipal.

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Carlos, en tiempos en los que vivía de concierto en concierto.

Carlos, en tiempos en los que vivía de concierto en concierto.

El influencer de 25 de Mayo

Si algo destaca a Guerrero es su capacidad para comunicar. En sus redes sociales, la seriedad de la gestión se mezcla con el humor y la cercanía. Es un "personaje" que no descansa: lo mismo te guía sobre cómo llegar a un paraje turístico que te saca una sonrisa con un video editado por él mismo.

Esa faceta mediática tuvo su pico de popularidad durante la pandemia. "Estábamos tan al pedo que me puse a componer. Hice el 'Blues de la cuarentena' con un ukelele, dando consejos para quedarse en casa con un toque de humor, y se hizo viral", recordó. También su armónica fue noticia cuando, en un clima mundialista, su interpretación del Himno Nacional captó la atención de medios nacionales.

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Hoy, Carlos se divide entre la coordinación de eventos (está detrás de escena en cada fiesta departamental, desde la organización hasta la locución) y su sueño de tener un canal de streaming propio. De hecho, ya experimenta desde su casa con interesantes y simpáticas propuestas.

"Mi deseo es seguir trabajando para la comunidad, dando un aporte y creciendo artísticamente", explicó. Para él, ser informante turístico no es solo dar una dirección; es transmitir la identidad de 25 de Mayo con la misma pasión con la que toca un solo de guitarra.

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