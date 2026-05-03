San Martín sufrió un cachetazo frente a Colegiales y perdió la chance de meterse en zona de playoff

San Martín dejó pasar una oportunidad clave y tuvo una mala tarde en Merlo. El Verdinegro cayó 2-0 frente a Colegiales en condición de visitante, por la fecha 12 de la Primera Nacional, y no pudo meterse en zona de clasificación del Grupo B de la Primera Nacional.

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El arranque fue un golpe directo al mentón. Apenas a los 55 segundos, Franco Zicarelli aprovechó una jugada que nació de un lateral y sorprendió a toda la defensa sanjuanina para abrir el marcador. Ese gol tempranero condicionó el desarrollo del partido y obligó a San Martín a correr de atrás desde el inicio.

Si bien el equipo intentó reaccionar, le costó hacer pie. Una de las pocas aproximaciones claras llegó tras un tiro libre muy cercano ejecutado por Zuliani, pero no alcanzó para inquietar al local. Con el correr de los minutos, San Martín se fue apagando y perdió intensidad, algo que Colegiales supo aprovechar.

El conjunto de Merlo manejó los tiempos del partido con autoridad, se mostró ordenado y terminó justificando la diferencia. San Martín, en cambio, pagó caro sus errores, no logró sostener una idea de juego y desperdició algunas chances que se le presentaron.

El equipo sanjuanino quedó 9no con 13 puntos y a un escalón del último que estaría clasificando en la zona. Al certamen le falta mucho, se viene Patronato e intentará cambiar la imagen para no alejarse.