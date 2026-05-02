Independiente le ganó a San Lorenzo y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura

Independiente sufrió de más pero le ganó 2-1 a San Lorenzo, en condición de visitante, y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Automovilismo El TN tuvo su primera jornada en el Circuito San Juan Villicum

En el estadio Pedro Bidegain, el ´Rojo´ abrió el marcador con el gol del uruguayo Matías Abaldo a los 16 minutos de juego mientras que el chileno Maximiliano Gutiérrez a los 10 minutos del segundo tiempo. Ya a los 27 minutos, Ezequiel Herrera descontó para el ´Ciclón´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanzó los 24 puntos, escaló a la quinta posición y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura donde, de momento, enfrentará a Rosario Central.

Por su parte, el equipo de Gustavo Álvarez tuvo su primera derrota bajo la dirección técnica del ex Universidad de Chile y finaliza esta fase regular en el séptimo lugar con 22 puntos. De momento, enfrentaría a River en octavos de final.