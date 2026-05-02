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El clásico, para el Rojo

Independiente le ganó a San Lorenzo y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura

En el estadio Pedro Bidegain, el Rojo venció al Ciclón con los goles del uruguayo Abaldo y el chileno Gutiérrez.

Por Agencia NA
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Independiente sufrió de más pero le ganó 2-1 a San Lorenzo, en condición de visitante, y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

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En el estadio Pedro Bidegain, el ´Rojo´ abrió el marcador con el gol del uruguayo Matías Abaldo a los 16 minutos de juego mientras que el chileno Maximiliano Gutiérrez a los 10 minutos del segundo tiempo. Ya a los 27 minutos, Ezequiel Herrera descontó para el ´Ciclón´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanzó los 24 puntos, escaló a la quinta posición y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura donde, de momento, enfrentará a Rosario Central.

Por su parte, el equipo de Gustavo Álvarez tuvo su primera derrota bajo la dirección técnica del ex Universidad de Chile y finaliza esta fase regular en el séptimo lugar con 22 puntos. De momento, enfrentaría a River en octavos de final.

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