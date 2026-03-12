jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Personaje

El emotivo adiós a Don Ramón, figura muy querida en un paraíso sanjuanino

El hombre de 91 años falleció y el municipio del departamento en el que nació le ofreció un emotivo homenaje.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Todo Iglesia despedió a Don Ramón, un conocido chacarero del departamento que falleció a los 91 años.

Todo Iglesia despedió a Don Ramón, un conocido chacarero del departamento que falleció a los 91 años.

A los 91 años partió Don Ramón Faustino Marinero, un sanjuanino cuya vida estuvo marcada por el amor a la tierra, el trabajo constante y la dedicación a su familia y a la comunidad de Iglesia. Reconocido por su humildad y esfuerzo, el municipio de su departamento le rindió un sentido homenaje, recordando la trayectoria de un hombre que sembró más que cultivos: dejó un legado de valores y ejemplo de vida.

Lee además
martin krywokulski, el divulgador sanjuanino que en las redes le pelea a la chatura con la filosofia
Personaje

Martín Krywokulski, el divulgador sanjuanino que en las redes le pelea a la "chatura" con la filosofía
Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Durante toda su existencia, Don Ramón trabajó la tierra con pasión, cultivando legumbres y cuidando su parcela, mientras prestaba servicios en la Municipalidad de Iglesia. Su alegría más grande era ver los frutos de su labor, reflejo de años de compromiso y amor por la chacra que heredó de su padre.

don ramon 2

Padre de nueve hijos, enseñó con su ejemplo el valor del sacrificio, el trabajo honesto y la perseverancia. “Yo toda mi vida he trabajado en la chacra, con la lechuga, las legumbres. Siempre he trabajado en la finca y la Municipalidad”, contaba en una reciente entrevista, recordando cómo desde niño acompañaba a su padre en los sembradíos y cómo, con esfuerzo, crió a su familia.

Junto a las imágenes con su testimonio, el municipio expresó ahora su gratitud: “Gracias, Don Ramón. Su recuerdo vivirá siempre en el corazón de quienes compartieron con usted jornadas de trabajo, charlas y momentos de vida”. En el video homenaje, Don Ramón enviaba un mensaje a todos los chacareros del departamento: “La tierra es sagrada. Para mí es sagrada la tierra”.

Embed - Municipalidad de Iglesia en Instagram: "Hasta siempre, Don Ramón Faustino Marinero A los 91 años partió Don Ramón, un hombre noble, trabajador y profundamente enamorado de la tierra. Durante toda su vida sembró esfuerzo y valores, dedicándose a la agricultura y prestando también servicios en la Municipalidad de Iglesia. Formó una gran familia junto a sus nueve hijos, a quienes dejó el ejemplo del sacrificio, el trabajo y la honestidad. Su mayor alegría era ver los frutos de la tierra que cultivaba, reflejo de una vida de compromiso y dedicación. Hoy se fue al lado del Señor, pero deja entre nosotros su legado de humildad, trabajo y hombría de bien. Gracias, Don Ramón. Su recuerdo vivirá siempre en el corazón de quienes compartieron con usted jornadas de trabajo, charlas y momentos de vida. Hasta siempre."
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Te Puede Interesar

Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes. 
Energía para el cobre

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Por Elizabeth Pérez
Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.
Color y paisajes

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartición y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico
Discurso

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartición y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico