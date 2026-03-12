jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunal de Impugnación

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

Se trata de Lucas Cassanelli, quien está investigado por el supuesto ataque sexual en perjuicio de una menor y, por ello, había recibido la prisión preventiva. Sin embargo, su defensa impugnó lo resuelto y consiguió la libertad bajo una caución real.

Por Luz Ochoa
2
paez delgado

El imputado por una causa de abuso sexual que involucra a una menor de edad, que fue señalado como el hijo de un dirigente sindical de Luz y Fuerza, recuperó la libertad tras una resolución del Tribunal de Impugnación. Se trata de Lucas Cassanelli, cuya defensa cuestionó la prisión preventiva que había recibido y el juez Juan Carlos Caballero Vidal hizo lugar al planteo y revocó la medida coercitiva bajo caución real.

Lee además
Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual
paso en pocito: el veneno morales admitio que asesino a el cara de goma y acepto 10 anos de carcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El sospechoso que recibió el beneficio, tras la presentación de su abogado Maximiliano Páez Delgado, estaba detenido en el Servicio Penitenciario Provincial luego de que en la etapa inicial del proceso el juez de Garantías Diego Sanz dispusiera su detención provisoria mientras avanzaba la investigación.

La medida había sido solicitada por el fiscal de la UFI ANIVI, Mariano Juárez Prieto, quien imputó formalmente al acusado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años. Según la denuncia, los hechos investigados habrían ocurrido aproximadamente dos años atrás y se encuadran dentro de una presunta agresión sexual, cuestión que deberá ser determinada en un eventual juicio.

En la audiencia de formalización, Cassanelli ya se encontraba detenido cuando se sentó por primera vez ante el juez Sanz. En ese momento, el magistrado había dispuesto 15 días de prisión preventiva. Posteriormente, en una nueva audiencia, el Ministerio Público presentó informes psicológicos elaborados por ANIVI, que aportaban nuevos elementos de relevancia para la investigación.

paez delgado
El defensor Maximiliano P&aacute;ez Delgado

El defensor Maximiliano Páez Delgado

Con base en esos informes, la fiscalía pidió extender la medida coercitiva, lo que derivó en que el imputado quedara alojado en el Penal de Chimbas mientras continuaba la pesquisa.

El caso generó repercusión pública debido al parentesco del acusado con el dirigente gremial, Julio Cassanelli, y también por su desempeño laboral en la Dirección de Recursos Energéticos.

En la audiencia de impugnación de medidas cautelares, el juez Caballero Vidal resolvió hacer lugar al planteo defensivo y revocar la prisión preventiva. De esta manera, el magistrado ordenó otorgar la libertad a Cassanelli, aunque condicionada al cumplimiento de una caución real de 500 mil pesos.

Además, el juez fijó una serie de reglas de conducta por el plazo de seis meses como presentarse mensualmente en la comisaría de su jurisdicción, no salir de la provincia ni del país sin autorización judicial, con notificación a la Dirección Nacional de Migraciones, prohibición de acercamiento o contacto con la presunta víctima, y con sus padres, incluyendo cualquier tipo de comunicación por redes sociales o medios tecnológicos.

En ese marco, el magistrado advirtió que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en la revocación de la libertad y el restablecimiento de una medida de detención.

Temas
Seguí leyendo

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Un menor corría picadas con una moto robada y terminó detenido en Chimbas

Policías salvaron a una bebé de 9 meses que se había atragantado con un sonajero en Rawson

Secuestran una camioneta de alta gama y una moto que era buscada desde hace 4 años

"Necesito ayuda": le chocaron el auto y se fugaron, el video del momento

Condenan al ladrón que se llevó un insólito objeto de un super sanjuanino

Le robaron la moto al cantante sanjuanino Jaime Muñoz

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
paso en pocito: el veneno morales admitio que asesino a el cara de goma y acepto 10 anos de carcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual
Tribunal de Impugnación

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

Por Luz Ochoa
La entrevista a Marianela López en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan. 
En la Legislatura

La definición de un cargo clave en la justicia de San Juan se hace esperar

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
Informe

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?
Judiciales

Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?