Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

El imputado por una causa de abuso sexual que involucra a una menor de edad, que fue señalado como el hijo de un dirigente sindical de Luz y Fuerza, recuperó la libertad tras una resolución del Tribunal de Impugnación. Se trata de Lucas Cassanelli , cuya defensa cuestionó la prisión preventiva que había recibido y el juez Juan Carlos Caballero Vidal hizo lugar al planteo y revocó la medida coercitiva bajo caución real.

El sospechoso que recibió el beneficio, tras la presentación de su abogado Maximiliano Páez Delgado , estaba detenido en el Servicio Penitenciario Provincial luego de que en la etapa inicial del proceso el juez de Garantías Diego Sanz dispusiera su detención provisoria mientras avanzaba la investigación.

La medida había sido solicitada por el fiscal de la UFI ANIVI, Mariano Juárez Prieto, quien imputó formalmente al acusado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años. Según la denuncia, los hechos investigados habrían ocurrido aproximadamente dos años atrás y se encuadran dentro de una presunta agresión sexual, cuestión que deberá ser determinada en un eventual juicio.

En la audiencia de formalización, Cassanelli ya se encontraba detenido cuando se sentó por primera vez ante el juez Sanz. En ese momento, el magistrado había dispuesto 15 días de prisión preventiva. Posteriormente, en una nueva audiencia, el Ministerio Público presentó informes psicológicos elaborados por ANIVI, que aportaban nuevos elementos de relevancia para la investigación.

paez delgado El defensor Maximiliano Páez Delgado

Con base en esos informes, la fiscalía pidió extender la medida coercitiva, lo que derivó en que el imputado quedara alojado en el Penal de Chimbas mientras continuaba la pesquisa.

El caso generó repercusión pública debido al parentesco del acusado con el dirigente gremial, Julio Cassanelli, y también por su desempeño laboral en la Dirección de Recursos Energéticos.

En la audiencia de impugnación de medidas cautelares, el juez Caballero Vidal resolvió hacer lugar al planteo defensivo y revocar la prisión preventiva. De esta manera, el magistrado ordenó otorgar la libertad a Cassanelli, aunque condicionada al cumplimiento de una caución real de 500 mil pesos.

Además, el juez fijó una serie de reglas de conducta por el plazo de seis meses como presentarse mensualmente en la comisaría de su jurisdicción, no salir de la provincia ni del país sin autorización judicial, con notificación a la Dirección Nacional de Migraciones, prohibición de acercamiento o contacto con la presunta víctima, y con sus padres, incluyendo cualquier tipo de comunicación por redes sociales o medios tecnológicos.

En ese marco, el magistrado advirtió que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en la revocación de la libertad y el restablecimiento de una medida de detención.