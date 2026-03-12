Le robaron la moto al cantante sanjuanino Jaime Muñoz

El cantante sanjuanino Jaime Muñoz denunció que le robaron su motocicleta durante la tarde de este martes en el departamento Capital. El músico, que fue semifinalista del programa La Voz Argentina, contó que el hecho ocurrió entre las 15 y las 15.30 en el barrio Clemente Sarmiento.

Según relató, la última vez que se vio el vehículo fue en la esquina de las calles Maipú y Jujuy. Se trata de una motocicleta KTM negra con detalles en color naranja que, al momento del robo, no tenía colocada la patente.

image

Muñoz también explicó que un vecino logró registrar con una cámara el instante en que una persona se llevaba el rodado. En esas imágenes se observa a un hombre que vestía una prenda amarilla y llevaba una gorra gris.

De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, el sospechoso se retiró caminando con la motocicleta por calle Maipú, aparentemente en dirección hacia la zona de Avenida Rawson. Mientras tanto, el artista difundió lo ocurrido en redes sociales con el objetivo de recuperar su moto y solicitó colaboración a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero.