jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desesperante

"Necesito ayuda": le chocaron el auto y se fugaron, el video del momento

Una mujer dejó estacionado su auto en cercanías de la plaza de la Joroba, en Trinidad, y cuando lo fue a buscar estaba chocado. Busca al responsable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La víctima del hecho compartió el video del momento en que le chocaron el auto y se fugaron.

La víctima del hecho compartió el video del momento en que le chocaron el auto y se fugaron.

Una mujer pidió ayuda a través de las redes sociales para identificar al conductor que chocó su auto mientras estaba estacionado en Trinidad y luego se dio a la fuga, dejándolo con importantes daños.

Lee además
Así quedó el vehículo que estaba estacionado y fue chocado por la camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.
En Rivadavia

Video: el conductor de una camioneta chocó de lleno a un auto estacionado y se fugó
secuestran un auto usado para robos en la libertador: el dueno dice que lo alquilaba como transporte de pasajeros
Increíble

Secuestran un auto usado para robos en la Libertador: el dueño dice que lo alquilaba como "transporte de pasajeros"

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana del domingo 8 de marzo, alrededor de las 6:15, en la zona de calles Aguilar y Mendoza, a unas cuatro cuadras de la Plaza Hipólito Yrigoyen, más conocida como pPlaza de la Joroba.

Según relató la damnificada a Tiempo de San Juan, un auto que circulaba por Mendoza dobló hacia el oeste por Aguilar y terminó impactando fuertemente contra su Citroën DS3, que se encontraba estacionado frente a su vivienda.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Choque y fuga en Trinidad Una vecina pide ayuda para identificar al conductor que chocó su auto y escapó. El hecho ocurrió el domingo 8 de marzo alrededor de las 6:15 en la zona de calles Aguilar y Mendoza, a pocas cuadras de la Plaza de la Joroba. El vehículo dobló por Aguilar y terminó impactando contra un Citroën DS3 que estaba estacionado frente a la casa de la propietaria. Tras el fuerte choque, el conductor se dio a la fuga y dejó importantes daños. La dueña del auto solicita colaboración: si alguien vio el hecho, tiene cámaras en la zona o reconoce el vehículo, cualquier dato puede ser clave para identificar al responsable. Su número es 2645820867 Mirá el video del momento. Más info en @tiempodesanjuan #choqueyfuga #policiales #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Tras el choque, el conductor responsable escapó del lugar sin detenerse ni dejar datos, por lo que ahora la mujer intenta identificarlo.

“Necesito ayuda para identificar al responsable”, escribió en su publicación, donde explicó que los daños en su vehículo fueron importantes.

Además, pidió colaboración a los vecinos de la zona. “Si alguien vio el choque, pasó por la zona a esa hora, tiene cámaras de seguridad o reconoce el auto, por favor escríbame por mensaje privado”, solicitó.

image

La mujer también pidió que el mensaje sea compartido para ampliar la búsqueda y poder dar con quien provocó el siniestro. “Cualquier dato puede ser clave para encontrar al responsable”, señaló y difundió su número: 2645820867

Temas
Seguí leyendo

Violencia en Capital: dejó el auto estacionado y recibió una patada que le abolló la chapa

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Un menor corría picadas con una moto robada y terminó detenido en Chimbas

Policías salvaron a una bebé de 9 meses que se había atragantado con un sonajero en Rawson

Secuestran una camioneta de alta gama y una moto que era buscada desde hace 4 años

Condenan al ladrón que se llevó un insólito objeto de un super sanjuanino

Le robaron la moto al cantante sanjuanino Jaime Muñoz

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pasado enero se puso en servicio la estación transformadora San Juan Sur en Sarmiento.
Más que cables

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

El gobernador Marcelo Orrego junto a funcionarios y empresarios en el evento de cierre de la Argentina Week 2026, en Nueva York.
Visita oficial

Orrego participó del cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

Gioja en Off the Record: del problema más grande de Orrego es Milei al sería un error que Uñac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

Una imponente escena sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento.
Una sorpresa

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino