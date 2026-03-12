"Necesito ayuda": le chocaron el auto y se fugaron, el video del momento

La víctima del hecho compartió el video del momento en que le chocaron el auto y se fugaron.

Una mujer pidió ayuda a través de las redes sociales para identificar al conductor que chocó su auto mientras estaba estacionado en Trinidad y luego se dio a la fuga, dejándolo con importantes daños.

Increíble Secuestran un auto usado para robos en la Libertador: el dueño dice que lo alquilaba como "transporte de pasajeros"

En Rivadavia Video: el conductor de una camioneta chocó de lleno a un auto estacionado y se fugó

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana del domingo 8 de marzo, alrededor de las 6:15, en la zona de calles Aguilar y Mendoza, a unas cuatro cuadras de la Plaza Hipólito Yrigoyen, más conocida como pPlaza de la Joroba.

Según relató la damnificada a Tiempo de San Juan, un auto que circulaba por Mendoza dobló hacia el oeste por Aguilar y terminó impactando fuertemente contra su Citroën DS3, que se encontraba estacionado frente a su vivienda.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Choque y fuga en Trinidad Una vecina pide ayuda para identificar al conductor que chocó su auto y escapó. El hecho ocurrió el domingo 8 de marzo alrededor de las 6:15 en la zona de calles Aguilar y Mendoza, a pocas cuadras de la Plaza de la Joroba. El vehículo dobló por Aguilar y terminó impactando contra un Citroën DS3 que estaba estacionado frente a la casa de la propietaria. Tras el fuerte choque, el conductor se dio a la fuga y dejó importantes daños. La dueña del auto solicita colaboración: si alguien vio el hecho, tiene cámaras en la zona o reconoce el vehículo, cualquier dato puede ser clave para identificar al responsable. Su número es 2645820867 Mirá el video del momento. Más info en @tiempodesanjuan #choqueyfuga #policiales #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Tras el choque, el conductor responsable escapó del lugar sin detenerse ni dejar datos, por lo que ahora la mujer intenta identificarlo.

“Necesito ayuda para identificar al responsable”, escribió en su publicación, donde explicó que los daños en su vehículo fueron importantes.

Además, pidió colaboración a los vecinos de la zona. “Si alguien vio el choque, pasó por la zona a esa hora, tiene cámaras de seguridad o reconoce el auto, por favor escríbame por mensaje privado”, solicitó.

image

La mujer también pidió que el mensaje sea compartido para ampliar la búsqueda y poder dar con quien provocó el siniestro. “Cualquier dato puede ser clave para encontrar al responsable”, señaló y difundió su número: 2645820867