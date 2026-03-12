"Necesito ayuda": le chocaron el auto y se fugaron, el video del momento

Una mujer pidió ayuda a través de las redes sociales para identificar al conductor que chocó su auto mientras estaba estacionado en Trinidad y luego se dio a la fuga, dejándolo con importantes daños.
Una mujer dejó estacionado su auto en cercanías de la plaza de la Joroba, en Trinidad, y cuando lo fue a buscar estaba chocado. Busca al responsable.
El hecho ocurrió a primera hora de la mañana del domingo 8 de marzo, alrededor de las 6:15, en la zona de calles Aguilar y Mendoza, a unas cuatro cuadras de la Plaza Hipólito Yrigoyen, más conocida como pPlaza de la Joroba.
Según relató la damnificada a Tiempo de San Juan, un auto que circulaba por Mendoza dobló hacia el oeste por Aguilar y terminó impactando fuertemente contra su Citroën DS3, que se encontraba estacionado frente a su vivienda.
Tras el choque, el conductor responsable escapó del lugar sin detenerse ni dejar datos, por lo que ahora la mujer intenta identificarlo.
“Necesito ayuda para identificar al responsable”, escribió en su publicación, donde explicó que los daños en su vehículo fueron importantes.
Además, pidió colaboración a los vecinos de la zona. “Si alguien vio el choque, pasó por la zona a esa hora, tiene cámaras de seguridad o reconoce el auto, por favor escríbame por mensaje privado”, solicitó.
La mujer también pidió que el mensaje sea compartido para ampliar la búsqueda y poder dar con quien provocó el siniestro. “Cualquier dato puede ser clave para encontrar al responsable”, señaló y difundió su número: 2645820867