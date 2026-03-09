lunes 9 de marzo 2026

En Rivadavia

Video: el conductor de una camioneta chocó de lleno a un auto estacionado y se fugó

Según contaron los vecinos de la zona, el hecho se registró este fin de semana y ahora buscan al responsable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así quedó el vehículo que estaba estacionado y fue chocado por la camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

Un violento choque ocurrió este sábado por la noche en el departamento Rivadavia, cuando el conductor de una camioneta impactó contra un auto que estaba estacionado y luego escapó del lugar sin asumir responsabilidad. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y los vecinos difundieron las imágenes para intentar identificar al responsable.

De acuerdo a lo que relataron vecinos del lugar, el siniestro ocurrió el pasado sábado 7 de marzo, minutos antes de las 21, en inmediaciones de las calles Comandante Cabot y Riobamba.

En el video del momento se observa cómo una camioneta Isuzu circula a una velocidad considerable. En determinado momento, el conductor realiza una maniobra para evitar chocar contra un vehículo que venía de frente y termina impactando de lleno contra un Peugeot 2008 que se encontraba estacionado.

Tras el fuerte choque, el conductor de la camioneta retrocede unos metros, acomoda el vehículo y retoma la marcha, dándose a la fuga pese a los importantes daños que provocó en el auto estacionado.

Luego del hecho, vecinos de la zona compartieron el video captado por cámaras de seguridad y también fotografías del estado en el que quedó el Peugeot 2008, con el objetivo de pedir colaboración para identificar al conductor de la camioneta y dar con su paradero.

