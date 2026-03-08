Tremendo vuelco en Pedernal: un matrimonio terminó en el río y una mujer hospitalizada

Un matrimonio sanjuanino protagonizó un fuerte accidente este domingo al intentar ingresar a la localidad de Pedernal, en el departamento Sarmiento. La pareja, que viajaba a bordo de una Toyota SW4 con la intención de pasar el día en la zona, terminó desbarrancando en el cauce del río debido a que no advirtieron el importante caudal de agua generado por las intensas tormentas del sábado y la madrugada del domingo.

Como consecuencia del vuelco, el conductor resultó ileso, mientras que su esposa sufrió diversas heridas que motivaron su traslado inmediato al microhospital de Los Berros.

Aunque las identidades de los involucrados aún no han sido difundidas, los vecinos que asistieron al lugar confirmaron que el vehículo quedó volcado en el cauce y se espera que sea retirado en las próximas horas una vez que se completen las pericias y maniobras de asistencia necesarias.

