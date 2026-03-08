"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

El brutal ataque ocurrido en la Terminal de Ómnibus de San Juan, que dejó a un hombre con graves quemaduras y motivó una causa por tentativa de homicidio, volvió a poner en escena a tres personas que ya eran conocidas para la Justicia. Jonatan “Pampita” Exequiel Alanis, Hernán de Jesús “Pata de Mono” Álvarez Maturano y Brisa Agostina Mallea arrastran distintos antecedentes penales que se remontan, en algunos casos, a más de una década.

Según información a la que accedió Tiempo de San Juan a través de fuentes oficiales, los tres detenidos registran causas previas por diversos delitos, lo que refuerza el prontuario que ahora se suma a la investigación por el ataque contra Jaime Rafael Pérez en la Terminal.

En el caso de Jonatan “Pampita” Alanis, los antecedentes aparecen al menos desde 2019. De acuerdo con los registros, estuvo vinculada a causas por hurto, daño, resistencia a la autoridad y amenazas. Incluso, durante la audiencia judicial realizada el último viernes se mencionó que había recuperado la libertad recientemente tras cumplir una condena por un hecho de hurto.

El historial más extenso corresponde a Hernán de Jesús Álvarez Maturano, conocido como “Pata de Mono”. Sus antecedentes se remontan a 2008 e incluyen delitos como atentado y resistencia a la autoridad, robos -tanto simples como agravados-, violación de domicilio, tentativa de robo y hurto.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en marzo de 2025, cuando fue detenido en la plaza del barrio 19 de Noviembre, en Chimbas. En aquel procedimiento, realizado por personal policial en un operativo conjunto, le secuestraron 72 envoltorios de cocaína, en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo.

Por su parte, Brisa Agostina Mallea González, de 28 años, también registra antecedentes desde 2015, vinculados a robos, amenazas y hurto, según la información oficial consultada.

El caso

Los tres quedaron ahora en el centro de la investigación por el hecho ocurrido el 2 de marzo por la noche en el sector sur de la Terminal de Ómnibus, en las inmediaciones del bar Rocco. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la víctima -identificada como Jaime Rafael Pérez- se encontraba en el lugar esperando a personas que suelen acercar comida a quienes viven en situación de calle.

image Los sospechosos en la audiencia de formalización.

De acuerdo con la reconstrucción que realizó Fiscalía, en ese contexto Brisa Mallea se habría acercado al hombre y comenzó una discusión que fue subiendo de tono. En medio del conflicto, sostienen los investigadores, Sofía Alanis y Hernán Álvarez habrían rociado a Pérez con alcohol etílico en la zona del rostro y luego lo prendieron fuego.

El ataque fue observado por testigos que se encontraban en la zona y que posteriormente aportaron sus versiones a la investigación. Tras el episodio, los tres sospechosos se retiraron del lugar, mientras que la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Rawson, donde finalmente perdió el conocimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Debido a la complejidad del cuadro fue derivado al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y sedación. El informe médico indicó que presenta quemaduras en el 12% de la superficie corporal, con compromiso en el rostro, el tórax y la vía aérea, un cuadro considerado delicado.

Las detenciones de los sospechosos se concretaron el martes por la tarde en la intersección de Mitre y Avellaneda, en Capital, durante un procedimiento realizado por personal de la Brigada de Investigaciones de la UFI Delitos Especiales junto a efectivos de la Comisaría 5ª. En ese operativo también secuestraron prendas de vestir y una botella de alcohol etílico que quedó incorporada como evidencia en la causa.

El caso es investigado por el fiscal Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Facundo Romero. En la audiencia realizada el último viernes, los representantes del Ministerio Público Fiscal imputaron a los tres detenidos por tentativa de homicidio en calidad de coautores funcionales.

Por su parte, los defensores plantearon que, en caso de comprobarse la participación de sus representados, no habría existido intención de matar a la víctima, por lo que sostienen que la calificación legal debería ser distinta.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Diego Sanz resolvió dictar tres meses de prisión preventiva para Alanis, Álvarez y Mallea mientras avanza la investigación.