Los Helechos

La creciente arrastró a dos camionetas en Sarmiento: en video, así sacaron los vehículos

El episodio ocurrió tras las fuertes lluvias del sábado en la zona de Los Helechos. Los jóvenes pasaron la noche sobre los vehículos y, cuando bajó el agua, lograron pedir ayuda para retirarlos del lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Grabación 2026-03-08 195448

Tras las fuertes lluvias registradas durante el sábado, una creciente sorprendió a un grupo de jóvenes que se encontraba en la zona de Los Helechos -Sarmiento-. El episodio terminó con dos camionetas afectadas por la corriente, aunque afortunadamente no hubo personas heridas.

De acuerdo a lo que indicaron desde el grupo PaseAndo, los jóvenes habían llegado al lugar durante la tarde del 7 de marzo para compartir un asado en el campo. Sin embargo, el plan cambió de forma abrupta cuando una tormenta intensa provocó una rápida subida del agua en el sector.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2030779157999767819&partner=&hide_thread=false

La creciente los tomó prácticamente desprevenidos y complicó la salida del lugar. En medio de esa situación, uno de los vehículos fue arrastrado por la corriente, mientras que la otra camioneta quedó atascada y atravesada en el terreno, sin posibilidad de avanzar.

Para resguardarse, los ocupantes decidieron permanecer durante la noche sobre las camionetas mientras esperaban que la situación mejorara. Recién en la mañana del domingo, cuando el nivel del agua comenzó a bajar, pudieron abandonar el lugar.

Según relataron, caminaron varios kilómetros hasta llegar a un puesto cercano para pedir ayuda. Horas después, cuando integrantes del grupo regresaron por la zona, ya había otras camionetas trabajando para intentar sacar el vehículo que había sido desplazado por la creciente.

Tras varias maniobras y con la colaboración de varias personas, finalmente lograron engancharlo y retirarlo del lugar. El episodio quedó registrado en video y, más allá del susto, terminó sin consecuencias físicas para los jóvenes.

Dejá tu comentario

