Robó dos caños de una casa en Santa Lucía, el dueño lo siguió en auto y terminó detenido

Un joven de 19 años quedó detenido en Santa Lucía luego de ser acusado de robar dos largos caños metálicos de una vivienda. El procedimiento se inició tras un llamado al Cisem 911 del propio damnificado, quien decidió seguir al sospechoso en su vehículo mientras alertaba a la Policía.

Todo ocurrió el sábado 7 en el barrio San Lorenzo. Según informaron fuentes del caso, el propietario de la vivienda advirtió que un sujeto había tomado dos caños metálicos que tenía en el domicilio, materiales que estaban destinados a la colocación de rejas. Al notar la situación, el hombre salió rápidamente en su Ford Fiesta gris y comenzó a perseguirlo por distintas calles del departamento.

Mientras seguía al sospechoso, el damnificado se comunicó con el 911 y aportó datos sobre la vestimenta y el recorrido que realizaba. Con esa información, efectivos policiales fueron enviados a la zona y se entrevistaron con el denunciante en cercanías del barrio José Dolores para coordinar la búsqueda.

Durante las recorridas, los uniformados llegaron hasta una casa ubicada en calle Lenoir. Allí, un vecino contó que minutos antes un desconocido había golpeado su puerta para pedirle permiso para dejar dos caños metálicos, con la promesa de regresar luego a retirarlos.

Con esa pista, personal de la Unidad Operativa Richet Zapata que patrullaba en la moto policial TH-30 continuó el operativo y finalmente localizó al sospechoso en la esquina de Paula Albarracín de Sarmiento y Medalla Milagrosa. En ese lugar procedieron a su aprehensión.

El detenido fue identificado como David Perón. En paralelo, los efectivos lograron recuperar los dos caños metálicos de unos seis metros de largo que habían sido denunciados como robados.

Tras el procedimiento intervino personal del sistema acusatorio. El ayudante fiscal Emiliano Usin dispuso que el caso se tramite bajo el procedimiento especial de Flagrancia y el joven quedó vinculado a una causa por hurto.