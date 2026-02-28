Entró a una casa con total impunidad y se llevó un celular en Rivadavia

Un hombre de 36 años fue detenido este viernes por la noche tras ingresar a una vivienda del Barrio Camus, en Rivadavia, con total impunidad y hurtar un teléfono celular. El procedimiento quedó a cargo de Flagrancia.

El hecho ocurrió el 27 de febrero de 2026, alrededor de las 20:04, en una casa ubicada sobre calle Periodistas Argentinos. Según la reseña policial, personal de la Departamental 7 y de la División Comando Radioeléctrico Oeste fue comisionado hacia el Barrio Camus, luego de que se alertara sobre un sujeto que habría ingresado a un domicilio y sustraído un celular.

Durante un recorrido preventivo, los efectivos observaron en inmediaciones de calle Sargento Cabral, en el ingreso al Lote Hogar 53, a un hombre caminando rápido. Al advertir la presencia policial, el sospechoso se quitó la remera e intentó ocultarse detrás de un automóvil blanco estacionado en la zona. Allí abrió el baúl y escondió un objeto.

Al ser entrevistado, el individuo manifestó llamarse Darío Fernando Alaniz, de 36 años. En presencia del propietario del vehículo, quien accedió a abrir el baúl, los uniformados hallaron un celular Samsung A04.

El damnificado reconoció al acusado y brindó sus datos personales. También relató que el sujeto ingresó al patio delantero tras abrir la puerta reja, tomó un palo, forzó una ventana y sustrajo el aparato. Al ser sorprendido, emprendió la fuga.